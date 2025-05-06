BES'ten Yandaş Sendikalara Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

BES'ten Yandaş Sendikalara Tepki

Büro Emekçileri Sendikası, yandaş sendikaların ikiyüzlülüğünü kınadı ve hukuksuz uygulamalara son verilmesini istedi.

06.05.2025 00:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN)- Büro Emekçileri Sendikası Samsun şubesi adına açıklama yapan Şube mali Sekreteri Ertan Özmen; "Yandaş sendikaların bu ikiyüzlülüklerini kınıyoruz ve derhal emekçilerin iradesi üzerindeki baskılarına son vermelerini istiyoruz" dedi.

Büro Emekçileri Sendikası (BES) Samsun'da sendika üyeleri ve STK'larla bir araya gelerek "Turpun büyüğü TÜİK eliyle açlığa mahkum edilmemizdir" başlıklı açıklamasında yaptı. BES Samsun şube Mali Sekreteri Ertan Özmen şunları kaydetti:

"İktidarın yandaş sendikayla birlikte ortaoyununa çevirdiği toplu iş sözleşmesi yoluyla yoksullaştırılmamız yetmiyormuş gibi, aparatı haline getirdiği TÜİK eliyle de soyulmaya devam ediliyoruz. Diğer taraftan ortak hukuk değerlerinin yok sayan, kendi ihtiyaçları doğrultusunda araçsallaştırdığı başta yargı erki olmak üzere, bütün kurumları kendi ihtiyaçları doğrultusunda yeniden dizayn etmesi, kaotik ortamı derinleştirmeye, aynı zamanda biz emekçileri bir geleceksizleştirme sorunuyla da baş başa bırakmaktadır. Başta biz kamu emekçileri ve emeklileri sadece iktidarın bizleri yoksullaştıran politikalarıyla uğraşmıyoruz. Bizler aynı zamanda işyerlerimizde kayıkçı kavgası yapan yandaş ve iş birlikçi sendikaların ikiyüzlülüğüyle de uğraşıyoruz.

"İktidarı hukuksuz uygulamalarından vazgeçmeye, evrensel hukuk ve anayasa normlarına uymaya davet ediyoruz"

Buradan yandaş sendikaların bu ikiyüzlülüklerini kınıyoruz ve derhal emekçilerin iradesi üzerindeki baskılarına son vermelerini istiyoruz. Hukukun üstünlüğü ve adalet vurgusunun biz emekçiler için ne kadar vazgeçilmez olduğu, iktidarın alışkanlık haline getirdiği kayyım politikaları ve yargı eliyle siyaseti dizayn etme hukuksuzluğunun yarattığı bu süreçte yaşadığımız ekonomik kayıplar ortaya koymuştur. Bunun için bizler uzun yıllardır emekçilerin gerçek kazanımlarının gerçek anlamda bir grevli toplu iş sözleşmesinden geçtiğini ısrarla söylemeye devam ediyoruz. Buradan bir kez daha iktidarı bu hukuksuz uygulamalarından vazgeçmeye, evrensel hukuk ve anayasa normlarına uymaya davet ediyoruz. Bizler her ne ad altında olursa olsun uzun mücadeleler sonucunda elde ettiğimiz haklarımızı ortadan kaldıran, demokratik değerleri aşındıran ve ortadan kaldıran uygulamaları doğru bulmuyoruz. Diğer taraftan demokratik değerleri askıya alan bu hukuk dışı uygulamaların başta biz emekçiler olmak üzere bütün toplumun yoksullaşmasına neden olduğunun da altını çizmek istiyoruz."

Kaynak: ANKA

Sendika, Samsun, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel BES'ten Yandaş Sendikalara Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sır ölümler Bir gün arayla cansız bedenleri bulundu Sır ölümler! Bir gün arayla cansız bedenleri bulundu
Şam’da Dürzi silahlı gruplar, ağır silahlarını teslim etmeye başladı Şam'da Dürzi silahlı gruplar, ağır silahlarını teslim etmeye başladı
Tramvayda kadınların yer tartışması küfürlü kavgaya dönüştü Tramvayda kadınların yer tartışması küfürlü kavgaya dönüştü
Apartmanda doğal gaz patlaması 1’i ağır 12 yaralı Apartmanda doğal gaz patlaması! 1'i ağır 12 yaralı
Trump, filmlere konu olan dünyanın en ünlü hapishanesini yeniden açıyor Trump, filmlere konu olan dünyanın en ünlü hapishanesini yeniden açıyor
Beşiktaş’tan Fenerbahçe galibiyeti sonrası bomba paylaşımlar Beşiktaş'tan Fenerbahçe galibiyeti sonrası bomba paylaşımlar
Galatasaray’dan Mauro Icardi yalanlaması Galatasaray'dan Mauro Icardi yalanlaması
Arda Güler’in füzesi İspanya’yı salladı Arda Güler'in füzesi İspanya'yı salladı
İmam, Sırrı Süreyya Önder ile ilgili anısını cenazede anlattı İmam, Sırrı Süreyya Önder ile ilgili anısını cenazede anlattı
Sergen Yalçın Fenerbahçe’nin başına mı geçiyor İddialara canlı yayında yanıt verdi Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin başına mı geçiyor? İddialara canlı yayında yanıt verdi
THY ve Pegasus’tan tarihi İsrail kararı THY ve Pegasus'tan tarihi İsrail kararı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 00:57:39. #7.13#
SON DAKİKA: BES'ten Yandaş Sendikalara Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.