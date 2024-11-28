Besiciler Kar Yağışına Hazırlıksız Yakalandı

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Muş'ta erken yağan kara hazırlıksız yakalanan besiciler 4 saat süren zorlu yolculuğun ardından köylerine döndü.

Muş'ta besicilerin zorlu kış mesaisi geçen yıla göre erken başladı. Merkeze 44 kilometre mesafedeki Karabey köyündeki besiciler Kamiş mezrasında karla kaplı 9 kilometrelik yolu 4 saatlik zorlu yolculuk sonunda tamamlayarak köylerine döndü.

Kar yağışına hazırlıksız yakalandıklarını söyleyen besici Adem Demir, "Kar yağışından dolayı köye iniyoruz. Samandan tasarruf etmek için bu vakitlere kadar mezrada duruyoruz. Mezradan köye iniyoruz. İlkbahar mevsimine kadar hayvanları köyde ahırda besleyeceğiz. Kar bu yıl erken yağdı, saman biter diye tedirginiz" dedi.

İlkbahar mevsiminde çıktıkları mezradan döndüklerini ifade eden Abuzer Güngör, "İlkbahar mevsiminde hayvanlarımızı mezraya getiriyoruz. Yazın ve sonbahar mevsiminde hayvanlarımızı burada besliyoruz. Kışın gelmesiyle köye iniyoruz. Sabah mezradan çıktık, köye geldik. Yaklaşık 9 kilometrelik bir yol ve 4 saatte köye vardık. Artık hayvanları köyde ahırda besleyeceğiz. Burada bahara kadar hayvanlara saman ve arpa vereceğiz" şeklinde konuştu.

Yaz aylarında meraları değerlendirmek için mezraya geldiklerini söyleyen Enes Yalçın da, "Nisan ve mayıs aylarında başladığımız yolculuğumuzun bugün dönüş aşamasındayız. Yazın meraları değerlendirmek adına geldiğimiz mezrada yem sıkıntısı meydana geldiği için artık hayvanları köye getirdik. Erken saatlerinde çıktığımız yolculuğumuzu an itibariyle bitirdik" ifadelerini kullandı. - MUŞ