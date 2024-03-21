Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, AKP Trabzon Belediye Büyükşehir Başkan Adayı Ahmet Metin Genç'in, "UEFA'nın sitesinde güncel olarak hala Beşiktaş ve Fenerbahçe şikeci kulüp olarak duruyor" sözlerine tepki gösterdi. Başkan Akpolat, "Ucuz siyasetiniz için şanlı Beşiktaş'ımızı ağzınıza bile almayınız" dedi.
Geçen Pazar günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olayların ardından AKP'nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç, Beşiktaş ve Fenerbahçe Spor Kulüplerini şu sözlerle hedef aldı:
"UEFA'nın sitesinde güncel olarak hala Beşiktaş ve Fenerbahçe şikeci kulüp olarak duruyorken utanmadan bu iki kulüp 2011'in Süper Kupası'nı oynamaya kalkıyor."
AKP'li Ahmet Metin Genç'e, Başkan Akpolat da şu sözlerle tepki gösterdi:
"Ucuz siyasetiniz için şanlı Beşiktaş'ımızı ağzınıza bile almayınız. Siyasi ikbali uğruna toplumu kutuplaştıran bir dil kullanmaktan çekinmeyen, Beşiktaş'ın adını ağzına alabilen AKP Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç'e başka gündemleri öneririm. Keza siz bizimle baş edemezsiniz, bizi hayal bile edemezsiniz."
Son Dakika › Yerel › Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, AKP Trabzon Belediye Büyükşehir Başkan Adayı Ahmet Metin Genç'e Tepki Gösterdi - Son Dakika
Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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