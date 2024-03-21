Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, AKP Trabzon Belediye Büyükşehir Başkan Adayı Ahmet Metin Genç\'e Tepki Gösterdi

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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, AKP Trabzon Belediye Büyükşehir Başkan Adayı Ahmet Metin Genç'in, "UEFA'nın sitesinde güncel olarak hala Beşiktaş ve Fenerbahçe şikeci kulüp olarak duruyor" sözlerine tepki gösterdi. Başkan Akpolat, "Ucuz siyasetiniz için şanlı Beşiktaş'ımızı ağzınıza bile almayınız" dedi.

Geçen Pazar günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olayların ardından AKP'nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç, Beşiktaş ve Fenerbahçe Spor Kulüplerini şu sözlerle hedef aldı:

"UEFA'nın sitesinde güncel olarak hala Beşiktaş ve Fenerbahçe şikeci kulüp olarak duruyorken utanmadan bu iki kulüp 2011'in Süper Kupası'nı oynamaya kalkıyor."

AKP'li Ahmet Metin Genç'e, Başkan Akpolat da şu sözlerle tepki gösterdi:

"Ucuz siyasetiniz için şanlı Beşiktaş'ımızı ağzınıza bile almayınız. Siyasi ikbali uğruna toplumu kutuplaştıran bir dil kullanmaktan çekinmeyen, Beşiktaş'ın adını ağzına alabilen AKP Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç'e başka gündemleri öneririm. Keza siz bizimle baş edemezsiniz, bizi hayal bile edemezsiniz."