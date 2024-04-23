Beşiktaş Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinlikleri Düzenledi

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(İSTANBUL) - Beşiktaş Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenledi. Önceki gece Beşiktaş Belediyesi'nin düzenlediği Ankara gezisiyle başlayan etkinlikler, gün içinde kurulan oyun parkları, söyleşiler ve tiyatro oyunları ile devam etti.

Beşiktaş'ta 23 Nisan kutlamaları, sabah saatlerinde Beşiktaş Anadolu Lisesi'nde düzenlenen resmi törenle başladı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, makamını çocuklara bırakarak onlarla gelecek planları hakkında konuştu.

İsmet İnönü Spor Tesisleri'nde düzenlenen Çocuk Şenliği kutlamaların ana adresi oldu. Tesiste kurulan oyun parklarında eğlenen çocuklar, gün boyunca bayram coşkusunu doyasıya yaşadı. Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Sedat Işık ve ilçe protokolü, İsmet İnönü Tesisleri'nde düzenlenen törene katılarak, çocuklarla vakit geçirdi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 23 Nisan'ın ve resmi bayramların Beşiktaş için önemime dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"23 Nisan ve diğer resmi tüm milli bayramlarımız bizim için çok önemli. Ulu Önderimiz 'Bütün ümidim gençliktedir' diyerek 23 Nisan'ı çocuklara 19 Mayıs'ı da gençlere armağan etmiştir. Önümüze bir vizyon koymuştur. Beşiktaş'ta milli bayramlarımızı coşkulu bir şekilde kutlamaya çalışıyoruz ve buna çok önem veriyoruz. Neden önemli? Burada gençlerimiz de var, çocuklarımız da var onların da duymasını istiyorum. Beşiktaş Milli Mücadelenin başladığı yerlerden bir tanesi, en önemli ayağı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşadığı, bütün Kurtuluş Savaşı planlarını yaptığı, Cumhuriyet fikrini geliştirdiği, düşman gemileri Dolmabahçe önüne geldiğinde, geldikleri gibi giderler dediği yerin adıdır Beşiktaş.

O günün şartlarında bir kurtuluş savaşı verilmiş. Ülkenin dört bir yanı düşmanlar tarafından sarılmış. İşgal edilmiş, istese tek adam rejimini çok rahat kurabilir. Diktatörleşebilir ama bunları yapmamış egemenlik kayıtsız şartsız milletindir demiş. Millete egemenliği teslim etmiş, bu ülkenin çocuklarına gençlere emanet etmiştir. Dolayısıyla o da bizim en büyük vazifemizdir.

Biz de bu sorumluluk bilinciyle her gün, güne başlarken, hazırladığımız bütün işlerde, projelerde, bu sorumluluğu anlayışımızın tam merkezine koymuş durumdayız ve bu sorumluluk duygusuyla hareket ediyoruz.

Burada bulunan herkesin de bu sorumluluk duygusuyla hareket ettiğini biliyorum. Biz geleceğe doğru umutlu adımlar atıyoruz. Siyasetin olmadığı, insanların kutuplaşmadığı, keskinleşmediği, kavga etmediği gerçek sorunlara gerçek çözümler ürettiği yeni umutlarla sesleniyorum. Bu duygularla sizlerin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı Kutluyorum."

ZEYNEP BİRSİN, BELTAŞ KİTAP KAFE'DE OKURLARIYLA BULUŞTU

Beşiktaş Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği etkinlikler kapsamında çocuk kitapları yazarı ve eğitimci Zeynep Birsin, Beltaş Kitap Kafe'de çocuk okurlarıyla bir araya geldi. 23 Nisan Salı günü saat 14.00'te başlayan söyleşi ve imza gününe, çocuklar ve ebeveynleri yoğun ilgi gösterdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Atatürk'ün bıraktığı en büyük miraslardan biri olduğunu kaydeden Zeynep Birsin, "Bugün

burada çocuklar için olmak benim için çok kıymetli. Atatürk'ümüzün bize açtığı yolda hepimiz alanımızda en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Buraya böylesi önemli birgün için davet edilmem, gerçekten çok büyük bir onur. Bundan dolayı Beşiktaş Belediyesi'ne ve onun değerli başkanı Rıza Akpolat'a çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

ANKARA GEZİSİ'NE YOĞUN İLGİ

Beşiktaş Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle komşuları için Ankara gezisi düzenledi. Önceki gece kalabalık bir kafileyle, Beşiktaş Belediyesi Levent Hizmet Binası'nda toplanan Beşiktaşlılar, Başkan Rıza Akpolat tarafından uğurlandı. Gezi kapsamında; Kurtuluş Savaşı Müzesi, Cumhuriyet Müzesi ve Anıtkabir ziyaret edildi. Kafilelerde hazır bulunan rehberlerde Ankara'nın tarihi ve gezilen yerler hakkında ziyaretçileri bilgilendirdi.

PERDELER ÇOCUKLAR İÇİN ARALANDI

Beşiktaş Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda düzenlediği etkinliklerden bir diğeri de belediyeye ait kültür merkezlerinde sergilenen tiyatro oyunları oldu. Ortaköy ve Akatlar Kültür Merkezi'nde perdeler çocuklar için aralandı. Ortaköy Kültür Merkezi'nde "Mutluluk Denilince Akla", Akatlar Kültür Merkezi'nde ise "Dünya Bizim Evimiz" oyunları sahnelendi. Oyunlar çocuklar ve ebeveynleri tarafından büyük ilgi gördü.