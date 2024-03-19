Beşiktaş Belediyesi, Çanakkale Zaferi\'nin 109. yılında Beşiktaşlı komşuları için gezi düzenledi

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Beşiktaş Belediyesi, Çanakkale Zaferi'nin 109. yılı kapsamında Beşiktaşlı komşuları için Çanakkale'ye bir gezi düzenledi. Başkan Rıza Akpolat, "18 Mart Çanakkale Zaferimizin 109. yıl dönümü kutlu olsun. Başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Beşiktaş Belediyesi, Çanakkale Zaferi'nin 109. yılı kapsamında Çanakkale'ye gezi düzenledi. Yoğun bir katılımın olduğu gezi için Belediye'ye ait 8 otobüs, 17 Mart Pazar gününü 18 Mart Pazartesi gününe bağlayan gece saat 01.00'de Çanakkale'ye doğru hareket etti. Sabah saatlerinde Çanakkale'ye varan Beşiktaş sakinleri, rehberler eşliğinde, Kocadere Hastane Şehitliği, Çanakkale Bigalı Atatürk Evi ve Müzesi, Alçıtepe 1915 Siper ve Hilal-i Ahmer Hastanesi Canlandırma Alanı, Anzak Koyu, 57. Piyade Alayı Şehitliği, Kesikdere Şehitliği, Conkbayırı, Şehitler Abidesi'ni gezdi.

Çanakkale gezisi için Beşiktaş Belediyesi'ne ve Başkan Rıza Akpolat'a teşekkür eden yurttaşlar, son olarak Seyit Onbaşı Anıtı'nı ziyaret etti.