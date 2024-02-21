Beşiktaş Belediyesi, Doğan Cüceloğlu\'nun adını çocuk parkına verdi

Beşiktaş Belediyesi, üç yıl önce hayatını kaybeden yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun anısını yaşatmak için Akat Mahallesi'nde bulunan çocuk parkına Doğan Cüceloğlu'nun adını verdi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Beşiktaş'ın değerlerine her zaman sahip çıkarak, yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.
Beşiktaş Belediyesi, üç yıl önce vefat eden, düşünür, psikolog, yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun adını uzun süre yaşadığı Akat Mahallesi'ndeki çocuk parkına verdi. Parkta, Cüceloğlu'nun özgeçmişinin olduğu özel bir pano, çocuklara yönelik sözleri ve görselleri yer aldı.
Törende konuşma yapan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş'ın değerlerini yaşatmaya devam edeceklerini belirterek sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Kendisi, düşünür, psikolog, yazar aslında birçok kimliği var. Türk halkının gönlünde taht kurmuş Doğan Cüceloğlu adını burada yaşatmak, buraya gelen her çocuğun onun fotoğraflarını görmesi, onun sözlerini okuması bizim için büyük bir mutluluk onlar için de çok büyük bir şans olacak. Kendisine sorsaydık, o da herhalde bütün gün çocukların oynadığı, gülümsediği, zamanını geçirdiği bir yerde adım yaşasın derdi. Beşiktaş'ın değerlerini elimizden geldiğince Beşiktaş'ta yaşatmaya, yaşamaya ve geleceğe taşımaya gayret ediyoruz."
Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun eşi Yıldız Cüceloğlu ise törende yaptığı konuşmada duygularını şu sözlerle dile getirdi:
"Hep birlikte çocuk parkıyla sevgili eşimin güzel sözlerini ve fotoğraflarını çocuklarla ve anne, babalarla buluşturmuş olduk. Bu şekilde anmış olmak çok güzel sağ olun, var olun."
Tören sonrası, Başkan Rıza Akpolat ve Yıldız Cüceloğlu parka Doğan Cüceloğlu adına dikilen çınar ağacına can suyu verdi. - İSTANBUL
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