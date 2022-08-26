Beşiktaş Belediyesi Engelsiz Sanat Topluluğu, 6 Madalyayla Yurda Döndü - Son Dakika
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Beşiktaş Belediyesi Engelsiz Sanat Topluluğu, 6 Madalyayla Yurda Döndü

26.08.2022 13:05
Beşiktaş Belediyesi Engelsiz Sanat Topluluğu, 6 Madalyayla Yurda Döndü

Beşiktaş Belediyesi Engelsiz Sanat Topluluğu sporcuları, Para Dans Sporu Mainhatten Kupası’nda altı madalya kazandı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da sporcuları tebrik ederek “Para Dans Mainhatten Cup'ta 6 madalya kazanan Engelsiz Sanat Topluluğu sporcularımızı gönülden kutluyorum. Engelleri hep birlikte aşmaya devam edeceğiz” dedi.

Beşiktaş Belediyesi Engelsiz Sanat Topluluğu sporcuları, Para Dans Sporu Mainhatten Kupası'nda altı madalya kazandı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da sporcuları tebrik ederek "Para Dans Mainhatten Cup'ta 6 madalya kazanan Engelsiz Sanat Topluluğu sporcularımızı gönülden kutluyorum. Engelleri hep birlikte aşmaya devam edeceğiz" dedi.

Almanya'nın Frankfurt şehrinde, 19-21 Ağustos 2022 tarihleri arasında Para Dans Sporu Mainhatten Cup düzenlendi. Türkiye'yi dört sporcunun temsil ettiği yarışmada, Beşiktaş Belediyesi Engelsiz Sanat Topluluğu sporcuları da başarı göstererek altı madalya ile yurda döndü. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da sporcuları tebrik ederek "Para Dans Mainhatten Cup'ta 6 madalya kazanan Engelsiz Sanat Topluluğu sporcularımızı gönülden kutluyorum. Engelleri hep birlikte aşmaya devam edeceğiz" dedi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Beşiktaş Belediyesi Engelsiz Sanat Topluluğu, 6 Madalyayla Yurda Döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş Belediyesi Engelsiz Sanat Topluluğu, 6 Madalyayla Yurda Döndü - Son Dakika
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