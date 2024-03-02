Beşiktaş Belediyesi Konaklar Bostanı\'nı hizmete açtı

Yerel

Beşiktaş Belediyesi, Konaklar Mahallesi'nde sürdürülebilir bir yaşam hedefiyle hayata geçirilen Konaklar Bostanı'nı hizmete açtı. Çevreci vatandaşların katkısıyla bostanın hazırlandığını belirten Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Beşiktaş'ta çevreye ve sürdürülebilir yaşama karşı her zaman duyarlıyız" dedi.

Başkan Akpolat, Konaklar Mahallesi'nde hayata geçirilen Konaklar Bostanı'nı hizmete açtı. Başkan Akpolat, mahallede yaptıkları çalışmaları da vatandaşlara anlattı. Akpolat, şunları söyledi:

"Beşiktaş Belediyesi olarak amacımız yeşil alanları çoğaltmak, olan yeşil alanlarımızı verimli hale getirmek, atıl alanlarımızı parka çevirmek. Yaklaşık 27 parkımızı yeniledik, sıfırdan yaptık aslında. Sekiz parkımızı atıl alandan çevirdik. Onun dışındaki parklarımıza yine ciddi düzenlemeler yaptık. Buraya Beşiktaş'ın bütün çocuklarını mutlaka getirip bu farkındalığı onlara göstermemiz, yaşatmamız, alıştırmamız gerekiyor. Konaklar Bostanı'mız hem mahallemize hem de ilçemize hayırlı uğurlu olsun."

Ardından Akat Mahallesi'ne geçerek Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı'nı ziyaret eden Akpolat, Onaranlar Kulübü ile birlikte düzenlenen Cüneyt Arkın Parkı'nın yanındaki Alman Deresi Yürüyüş Parkuru'nda yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Çalışma arkadaşlarına kolaylıklar dileyen Akpolat, şunları kaydetti:

"Beşiktaş'taki kamusal alanların günün gereklerine göre yenilenerek komşularımıza sunmak ve onlara yeni kamusal alanlar açmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımıza bir yenisini daha ekledik. Burada saha zemin uygulamaları ve parktaki basketbol sahası ile çevresi tamamen yenilemiştik. Şimdi ise bin 600 metre uzunluğa sahip kauçuk zeminden oluşan yürüyüş parkurumuzu yeniledik. Spor yapmak isteyenlerden, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlere kadar herkesin keyifle kullanabileceği yürüyüş parkurumuzun yeni halini deneyimlemeye tüm komşularımızı bekliyorum."