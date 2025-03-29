Beşiktaş Belediyesi Ramazan Bayramı Öncesi Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor

Beşiktaş Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde ilçe genelinde hizmetlerine aralıksız devam ediyor. Temizlik İşleri ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüklerine bağlı ekipler, bayram öncesi Beşiktaş'ta sokakları, caddeleri, camileri ve mezarlıkları temizleyerek vatandaşların daha hijyenik bir ortamda bayramlarını geçirmelerini sağladı.

Beşiktaş Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde ilçe genelinde daha temiz ve sağlıklı bir çevre oluşturmak için temizlik ve esenlik hizmetlerini sürdürüyor. Özellikle ibadet alanlarının hijyenine büyük önem veren belediye ekipleri, cami içlerinde detaylı temizlik çalışmaları yaparak vatandaşların sağlıklı bir ortamda ibadet etmelerine katkıda bulundu. Bunun yanı sıra, sokak ve caddelerde yapılan genel temizlik çalışmalarıyla ilçede bayram öncesi temiz bir atmosfer oluşturuldu. Sosyal yardımlar kapsamında, 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik esenlik hizmetleri de sunuldu. Belediye ekipleri, ihtiyaç sahibi yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret ederek "Evde Temizlik", "Evde Kuaför" ve "Pratik Ev Düzenlemeleri" hizmetlerini gerçekleştirdi. Evlerinde ziyaret edilen vatandaşlar ise hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Ramazan Bayramı'na pırıl pırıl bir Beşiktaş'la giriyoruz"

Beşiktaş Belediyesi Başkanvekili Rasim Şişman, bayram öncesi gerçekleştirilen bu çalışmaların önemine vurgu yaparak, "Ramazan Bayramı'na pırıl pırıl bir Beşiktaş'la giriyoruz! Cami ve mezarlıklarımızda temizlik çalışmalarımızı tamamladık, komşularımızın ibadetlerini ve ziyaretlerini huzurla gerçekleştirebilmesi için görev başındayız. Beşiktaş'ta her zaman hürmet var; bu bayramda da büyüklerimizin gönülleri rahat olsun, yüzleri gülsün diye evde bakım desteğimizle yanlarındayız" dedi. - İSTANBUL