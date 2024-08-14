Beşiktaş Belediyesi Stratejik Plan Çalışmalarına Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Beşiktaş Belediyesi Stratejik Plan Çalışmalarına Başladı

Beşiktaş Belediyesi Stratejik Plan Çalışmalarına Başladı

Beşiktaş Belediyesi, geleceğe yönelik hedeflerini belirleyen ve bu hedeflere ulaşmak için izlenecek yolu gösteren kapsamlı bir rehber niteliği taşıyan Stratejik Plan çalışmaları için saha çalışmalarına başladı. İlçe sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği stant Beşiktaş'ın 23 mahallesinde, farklı günlerde komşularla buluşacak.

14.08.2024 14:40  Güncelleme: 14:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Belediyesi, geleceğe yönelik hedeflerini belirleyen ve bu hedeflere ulaşmak için izlenecek yolu gösteren kapsamlı bir rehber niteliği taşıyan Stratejik Plan çalışmaları için saha çalışmalarına başladı.

Beşiktaş Belediyesi, geleceğe yönelik hedeflerini belirleyen ve bu hedeflere ulaşmak için izlenecek yolu gösteren kapsamlı bir rehber niteliği taşıyan Stratejik Plan projesini komşularına anlatmak ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak için saha çalışmalarına başladı. İlçe sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği stant Beşiktaş'ın 23 mahallesinde, farklı günlerde komşularla buluşacak.

"Beşiktaş için kararları birlikte alacağız"

Konuya ilişkin açıklama yapan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Bugün gözümüz, kulağımız Konaklar Mahallesindeki komşularımızdaydı. Çünkü sizlere bir söz verdik, Beşiktaş'ı birlikte yöneteceğiz. Sırasıyla tüm mahallelerimizi gezip sizi dinleyecek, Beşiktaş için kararları birlikte alacağız. Beşiktaş hepimizin" ifadelerini kullandı.

Saha çözüm ekipleri Konaklar Mahallesi'nde bulunan semt pazarında stant kurarak Beşiktaş Belediyesi'nin Stratejik Plan projelerini anlattı. Mahalle sakinleri belediyenin yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi alarak, kendi görüş ve düşüncelerini postit kağıtlara yazarak Stratejik Plan panosuna astı.

"Beşiktaş Belediyesi'nden çok memnunuz"

Konaklar Mahallesi'nde açılan Stratejik Plan Standına yoğun ilgi gösteren ilçe sakinleri Beşiktaş Belediyesi'nin bu uygulamasından oldukça memnun olduğunu dile getirdi. Beşiktaş Belediyesi'nin çok iyi çalıştığını dile getiren bir Beşiktaş sakini, "Herkes çok memnun. Sokakta bir tane çöp yok. Belediye Başkanımız çok mütevazı biri ve vatandaşla iç içe yaşıyor. Beşiktaş halkı ve ben şahsım olarak bu durumdan çok memnunuz. Vatandaşın sesini dinlemek ve sorunlarına çözüm bulmak çok önemli" şeklinde konuştu.

Karar alma süreçlerine katkıda bulunmak isteyen Beşiktaşlılar, besiktashepimizin.com adresinden online anket kayıt formunu doldurabilirler. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Beşiktaş Belediyesi, Beşiktaş, Rehber, Çevre, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Beşiktaş Belediyesi Stratejik Plan Çalışmalarına Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:56 Adalet Bakanı Tunç’a, Sokak Röportajı Sonrası Tutuklanan Genç Kadınla İlgili Soru Yöneltildi Adalet Bakanı Tunç'a, Sokak Röportajı Sonrası Tutuklanan Genç Kadınla İlgili Soru Yöneltildi
14:30 AK Parti 23 yaşında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor AK Parti 23 yaşında! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
13:55 Adalet Bakanı Tunç’tan Can Atalay açıklaması: Meclis’in yapabileceği bir şey yok Adalet Bakanı Tunç'tan Can Atalay açıklaması: Meclis'in yapabileceği bir şey yok
13:51 Memur maaşlarına ek ikramiye Hesaplara yatacağı tarih netleşti Memur maaşlarına ek ikramiye! Hesaplara yatacağı tarih netleşti
12:05 Türkiye’nin 2023 karnesi En çok göç alan da veren de aynı il Türkiye'nin 2023 karnesi! En çok göç alan da veren de aynı il
23:45 Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi hasreti 16 yıla çıkan Fenerbahçe’de bir ilki yaşadı Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi hasreti 16 yıla çıkan Fenerbahçe'de bir ilki yaşadı
23:39 ’’Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne girdim’’ paylaşımına açıklama var Gerçek bambaşka çıktı ''Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne girdim'' paylaşımına açıklama var! Gerçek bambaşka çıktı
23:28 Hakeme demediğini bırakmadı Mourinho’dan Şampiyonlar Ligi’ne veda sonrası sert sözler Hakeme demediğini bırakmadı! Mourinho'dan Şampiyonlar Ligi'ne veda sonrası sert sözler
23:19 ABD, İsrail’e 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdi ABD, İsrail'e 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdi
23:15 Yine rahat durmadı Mauro Icardi’den Fenerbahçe elenir elenmez olay paylaşım Yine rahat durmadı! Mauro Icardi'den Fenerbahçe elenir elenmez olay paylaşım
22:56 Saldırganı en iyi tanıyan ismin anlattıkları kan dondurdu Vahşetin şifreleri söylediklerinde gizliymiş Saldırganı en iyi tanıyan ismin anlattıkları kan dondurdu! Vahşetin şifreleri söylediklerinde gizliymiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 15:17:47. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş Belediyesi Stratejik Plan Çalışmalarına Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement