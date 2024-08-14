Beşiktaş Belediyesi Stratejik Plan Çalışmalarına Başladı

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Beşiktaş Belediyesi, geleceğe yönelik hedeflerini belirleyen ve bu hedeflere ulaşmak için izlenecek yolu gösteren kapsamlı bir rehber niteliği taşıyan Stratejik Plan çalışmaları için saha çalışmalarına başladı.

Beşiktaş Belediyesi, geleceğe yönelik hedeflerini belirleyen ve bu hedeflere ulaşmak için izlenecek yolu gösteren kapsamlı bir rehber niteliği taşıyan Stratejik Plan projesini komşularına anlatmak ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak için saha çalışmalarına başladı. İlçe sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği stant Beşiktaş'ın 23 mahallesinde, farklı günlerde komşularla buluşacak.

"Beşiktaş için kararları birlikte alacağız"

Konuya ilişkin açıklama yapan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Bugün gözümüz, kulağımız Konaklar Mahallesindeki komşularımızdaydı. Çünkü sizlere bir söz verdik, Beşiktaş'ı birlikte yöneteceğiz. Sırasıyla tüm mahallelerimizi gezip sizi dinleyecek, Beşiktaş için kararları birlikte alacağız. Beşiktaş hepimizin" ifadelerini kullandı.

Saha çözüm ekipleri Konaklar Mahallesi'nde bulunan semt pazarında stant kurarak Beşiktaş Belediyesi'nin Stratejik Plan projelerini anlattı. Mahalle sakinleri belediyenin yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi alarak, kendi görüş ve düşüncelerini postit kağıtlara yazarak Stratejik Plan panosuna astı.

"Beşiktaş Belediyesi'nden çok memnunuz"

Konaklar Mahallesi'nde açılan Stratejik Plan Standına yoğun ilgi gösteren ilçe sakinleri Beşiktaş Belediyesi'nin bu uygulamasından oldukça memnun olduğunu dile getirdi. Beşiktaş Belediyesi'nin çok iyi çalıştığını dile getiren bir Beşiktaş sakini, "Herkes çok memnun. Sokakta bir tane çöp yok. Belediye Başkanımız çok mütevazı biri ve vatandaşla iç içe yaşıyor. Beşiktaş halkı ve ben şahsım olarak bu durumdan çok memnunuz. Vatandaşın sesini dinlemek ve sorunlarına çözüm bulmak çok önemli" şeklinde konuştu.

Karar alma süreçlerine katkıda bulunmak isteyen Beşiktaşlılar, besiktashepimizin.com adresinden online anket kayıt formunu doldurabilirler. - İSTANBUL