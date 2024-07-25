Beşiktaş Belediyesi, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı'nı açıkladı - Son Dakika
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Beşiktaş Belediyesi, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı'nı açıkladı

Beşiktaş Belediyesi, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı\'nı açıkladı

Beşiktaş Belediyesi'nin İBB İstanbul Enerji Ajansı iş birliğiyle hayata geçirilen Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) ile ilgili konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 'İklim değişikliğinin etkilerine karşı fiziksel ve sosyal dayanıklılığı artıracağız' dedi.

25.07.2024 16:27  Güncelleme: 16:32
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Beşiktaş Belediyesi'nin İBB İstanbul Enerji Ajansı iş birliğiyle hayata geçirilen Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) ile ilgili konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "İklim değişikliğinin etkilerine karşı fiziksel ve sosyal dayanıklılığı artıracağız" dedi.

Beşiktaş Belediyesi'nin İBB İstanbul Enerji Ajansı iş birliğiyle iklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla hayata geçirilen 'Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı' (SECAP) çalışmalarıyla ilgili Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat açıklamalarda bulundu.

"Sera gazı emisyonlarını yüzde 41 oranında düşürmeyi planlıyoruz"

Projeye ilişkin konuşan Akpolat, "Beşiktaş'ın geleceği için büyük bir adım olan 'Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı'mızı paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İklim değişikliği ile mücadelede yerel yönetimlerin öneminin farkındayız. Beşiktaş Belediyesi olarak, gerekli aksiyonları alıp Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının taahhüt yılı olan 2030'a kadar sera gazı emisyonlarını yüzde 41 oranında düşürmeyi planlıyoruz. Bu büyük hedefi de kapsayan raporumuz umuyorum ülkemizdeki tüm yerel yönetimlere örnek olacak" şeklinde konuştu.

"İklim değişikliğinin etkilerine karşı fiziksel ve sosyal dayanıklılığı artıracağız"

İki ana amaç doğrultusunda kurdukları planda, 7 hedef ve 27 stratejik eylem kartı belirlediklerini kaydeden Akpolat, "Çevresel sürdürülebilirliği arttırmak için enerji verimliliğini, yenilenebilir enerji kullanımını ve karbon azaltımını sağlamanın yanı sıra iklim değişikliğinin etkilerine karşı fiziksel ve sosyal dayanıklılığı artıracağız. Aşırı yağışlar, ısı adası etkileri ve deniz seviyesi yükselmesi gibi majör iklimsel risklere karşı hazırlıklarımızı tamamlayacağız. Daha yeşil, daha temiz ve daha dayanıklı bir Beşiktaş için hep birlikte adımlar atacağız. Bu önemli yolculuğu siz komşularımız da Beşiktaş Belediyesi web sitesinin çevre portalından şeffaf bir şekilde takip edebilirsiniz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beşiktaş Belediyesi, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı'nı açıkladı - Son Dakika

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