Beşiktaş Belediyesi Üniversite Öğrencilerine 65+ Yaşam Ofisi Hakkında Bilgi Verdi - Son Dakika
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Beşiktaş Belediyesi Üniversite Öğrencilerine 65+ Yaşam Ofisi Hakkında Bilgi Verdi

Beşiktaş Belediyesi Üniversite Öğrencilerine 65+ Yaşam Ofisi Hakkında Bilgi Verdi

Beşiktaş Belediyesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Gerontoloji Bölümü ve Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Yaşlı Bakım Bölümü öğrencilerine 65+ Yaşam Ofisi hizmetleri hakkında bilgilendirici bir konferans düzenledi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da katıldığı konferansa öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

31.05.2024 12:16  Güncelleme: 12:24
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Beşiktaş Belediyesi düzenlediği konferansta, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Gerontoloji Bölümü, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Yaşlı Bakım Bölümü öğrencileri ve öğretim üyelerine, Türkiye'de yerel yönetimlerde bir ilk olan 65+ Yaşam Ofisi hizmetleri hakkında bilgi verdi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da katıldığı konferansa öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Beşiktaş Belediyesi, yerel yönetimlerde bir ilk olarak hizmete kazandırdıkları 65+ Yaşam Ofisi hakkında üniversite öğrencilerine yönelik bilgilendirici konferans düzenledi. Zübeyde Ana Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Gerontoloji Bölümü, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Yaşlı Bakım Bölümü öğrencileri ve öğretim üyeleri katıldı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat konferansta yaptığı açılış konuşmasında, Türkiye'de yerel yönetimlerde bir ilk olan gerontomimari ve podoloji hizmetlerini hayata geçirdiklerini söyleyerek konuşmasına şu şekilde devam etti:

"65+ Yaşam Ofisimiz Levent Hizmet Binamızın hemen girişinde, yaş almış komşularımızın ulaşımının en kolay olacağı noktada bir yer tahsis ettik. Komşularımız ofisimize istedikleri zaman gelerek diledikleri konuyu danışabiliyor, bilgi ve hizmet alabiliyor. Alanında uzman arkadaşlarımızla oluşturduğumuz ekiplerimiz sayesinde hem gerekli gördüğümüz konularda projelerimizi üretmeye devam edebiliyoruz hem de komşularımızın bize doğrudan ilettiği talepler doğrultusunda ihtiyaçları tespit ederek bu konularda yeni çalışmalarımızı hayata geçirebiliyoruz. 65+ Yaşam Ofisimizi kurarken, 65 yaş üstü komşularımızın fiziksel ve bilişsel olarak aktif yaş almasını sağlayabileceğimiz, hiçbir komşumuzu yalnız bırakmayacağımız, Beşiktaş'ta yaşayan tüm komşularımızın yalnızlaşmadan, yoksullaşmadan ve yoksunlaşmadan sürdürebileceği bir yaşamı birlikte inşa edebileceğimiz kapsamlı bir perspektif öngördük. 65 yaş üzerindeki komşularımızın hayatın her alanında var olmaya devam edebilmelerini sağlayacak bir kent yaşamı oluşturmayı ilke edindik".

Türkiye'de yerel yönetimlerde bir ilk: gerontomimari ve podoloji

Yaş almış komşuların kent yaşamındaki varlıklarının yanında, onların ihtiyaçlarına göre tasarlanmış fiziksel ortamlara sahip olmalarını, hayat kalitelerinin kendi yaşam alanlarında da yükseltilmesini çok önemsediklerini dile getiren Başkan Rıza Akpolat:

"Bu bağlamda Türkiye'de bir ilk olan gerontomimari projemizi, uzmanlarımız eşliğinde hayata geçirdik. Bu projemizle birlikte bizlerden talepte bulunan yaş almış komşularımızı ziyaret ediyor, bir gerontolog ve mimar tarafından yapılan inceleme ile ev içi düzenlemelerin planlamasını sağlıyoruz. Ev içlerini yaş almış komşularımızın yaşam pratikleri için elverişli hale getiriyoruz. Düşme, takılma veya acil durumlarda gereken ekipmanlara erişememe sorununun önüne geçiyoruz. Yani aslında komşularımızın karşılaşabileceği fiziksel zorluklara ve bunun uzantısı olarak yaşanabilecek sağlık sorunlarına karşı, bu zorluklar ve sorunlar hiç yaşanmadan önlem alıyoruz. Yine Türkiye'de yerel yönetimlerde bir ilk olan Podoloji Birimimizi birkaç ay önce Çırağan Hizmet Binamızda hayata geçirdik. Bu birimimiz sayesinde yaş almış komşularımıza ayak sağlığı ve bakımı hizmetlerimizi başlatmış olduk. Ayak sağlığı ve hastalıklarıyla ilgilenmek üzere yardımcı tedavi ve bakım hizmeti sunan Podoloji Birimimizden yararlanmak isteyen komşularımız 7 gün 24 saat hizmet veren Çözüm Merkezimizden bizlere ulaşıp taleplerini iletiyor, biz bu talepleri alıp o doğrultuda hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Konferansta konuşma yapan Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Görevlisi Faruk Yaşar Gürdal, 65+ Yaşam Ofisi'nin bütün Türkiye'ye örnek olduğunu ifade ederek Beşiktaş Belediyesi ve Rıza Akpolat'a teşekkür etti. Gürdal, Başkan Akpolat'a plaket verdi. Başkan Akpolat da Gürdal'a Atatürk'ün Nutuk eserini hediye etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beşiktaş Belediyesi Üniversite Öğrencilerine 65+ Yaşam Ofisi Hakkında Bilgi Verdi - Son Dakika

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