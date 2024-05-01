Beşiktaş Meydanı ve Boğaz, 1 Mayıs'ta Turistlerin Keyfini Çıkardı - Son Dakika
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Beşiktaş Meydanı ve Boğaz, 1 Mayıs'ta Turistlerin Keyfini Çıkardı

Beşiktaş Meydanı ve Boğaz, 1 Mayıs\'ta Turistlerin Keyfini Çıkardı

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde polis tarafından birçok nokta tedbir amaçlı trafiğe kapatılırken, son yılların en sakin 1 Mayıs'ını geçiren noktalardan Beşiktaş Meydanı'nın ve boğazın keyfini yerli ve yabancı turistler çıkardı. Beşiktaş İskele Meydanı ve boğazı izlemek için gelen turistler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi ve sakinliğin tadını çıkardı.

01.05.2024 13:34  Güncelleme: 13:35
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İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde polis tarafından birçok nokta tedbir amaçlı trafiğe kapatılırken, son yılların en sakin 1 Mayıs'ını geçiren noktalardan Beşiktaş Meydanı'nın ve boğazın keyfini yerli ve yabancı turistler çıkardı.

İstanbul genelinde 42 binden fazla güvenlik personeli 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde tedbir aldı. Tedbir alınan noktalar arasında Beşiktaş Meydanı ve çevresi de yer aldı. Beşiktaş son yılların en sakin 1 Mayıs'ını yaşadı, araç trafiği polis tarafından tamamen kesildi. Boş olan Beşiktaş İskele Meydanı ve boğazın keyfini ise yerli ve yabancı turistler çıkardı. Turistler bol bol hatıra fotoğrafı çektirip boğazı izledi.

Ailesiyle birlikte izin gününde Beşiktaş'a gelen Hakan Ersoy, "İlk defa böyle sakin görüyorum. Normalde Beşiktaş çok hareketli geçer bugün sakinlik var. Biz de tadını çıkarıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beşiktaş Meydanı ve Boğaz, 1 Mayıs'ta Turistlerin Keyfini Çıkardı - Son Dakika

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