Beşiktaş'ta 19 Mayıs etkinlikleri nedeniyle bazı yollar kapatılacak - Son Dakika
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Beşiktaş'ta 19 Mayıs etkinlikleri nedeniyle bazı yollar kapatılacak

Beşiktaş\'ta 19 Mayıs etkinlikleri nedeniyle bazı yollar kapatılacak

İstanbul Valiliği, Beşiktaş'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde saat 17.30 - 19.00 arasında kapatılacak yolları duyurdu. Kapatılacak yollar arasında Çırağan Caddesi, Beşiktaş Meydanı Eski Yılsız Caddesi kesişimi, Palangalar Caddesi ve Muallim Naci Caddesi bulunuyor. Alternatif güzergahlar ise Eski Yıldız Caddesi, Barbaros Bulvarı, Ortaköy Dereboyu Caddesi ve Portakal Yokuşu Caddesi olarak belirlendi.

19.05.2024 13:47
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İstanbul Valiliği, Beşiktaş'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bazı yolların saat 17.30-19.00 arasında kapatılacağını duyurdu.

İstanbul Valiliği, Beşiktaş'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde saat 17.30 - 19.00 arasında kapatılacağını duyurdu. Açıklamada, "Kapatılacak yollar: Çırağan Caddesi, Beşiktaş Meydanı Eski Yılsız Caddesi kesişimi, Palangalar Caddesi, Muallim Naci Caddesi. Alternatif güzergahlar ise, Eski Yıldız Caddesi, Barbaros Bulvarı, Ortaköy Dereboyu Caddesi ve Portakal Yokuşu Caddesi" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beşiktaş'ta 19 Mayıs etkinlikleri nedeniyle bazı yollar kapatılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta 19 Mayıs etkinlikleri nedeniyle bazı yollar kapatılacak - Son Dakika
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