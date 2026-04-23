Beşiktaş'ta 23 Nisan coşkusu

23.04.2026 23:59
Beşiktaş Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Dünya Barış Parkı'nda düzenlediği etkinliklerle kutladı.

Beşiktaş Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Dünya Barış Parkı'nda birbirinden renkli etkinlikler düzenledi. Bu anlamlı günde gerçekleştirilen programlara çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Gün boyu süren etkinlikler kapsamında çocuklar, eğitici ve eğlenceli atölyelere katıldı, kukla gösterileriyle keyifli anlar yaşadı ve tuval çalışmalarında yeteneklerini sergiledi. Etkinlik alanında ayrıca çocuklara içecek ve dondurma ikram edilirken, boyama kitapları ve çeşitli hediyeler de dağıtıldı.

Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman da etkinliklere katılarak çocukların bayram sevincine ortak oldu. Çocuklarla birlikte sahneye çıkan Başkan Vekili Rasim Şişman, hep birlikte gökyüzüne balon bıraktı, daha sonra çocuklarla birlikte Dünya Barış Parkı'na fidan dikerek bu anlamlı günü kalıcı bir hatıraya dönüştürdü.

Başkan Vekili Rasim Şişman yaptığı konuşmada, "Değerli çocuklar bugün hepimiz için çok anlamlı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Bugün doyasıya vakit geçirin diye bir dizi etkinlik planladık. Gün boyu park içindeki çeşitli etkinliklerde bir arada olacağız. Hiç kuşkusuz bir yerel yönetici olarak bizim en önemsediğimiz mesele çocukların mutluluğu huzuru ve güvenliği. O yüzden bu 23 Nisan'da sizlerin keyifle vakit geçirebilmeniz bizim de burada sizlerle bir arada olabilmeniz çok değerliydi. Bayramınız kutlu olsun, sizi çok seviyoruz çocuklar" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Beşiktaş Belediyesi, 23 Nisan, Beşiktaş, Dünya, Çocuk, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tera Portföy Yönetim A.Ş. Birinci Proje GYF ile Gayrimenkul Proje Gelirine Ortak Olma İmkanı Tera’dan 100 bin liraya konuta yatırım fırsatı Tera Portföy Yönetim A.Ş. Birinci Proje GYF ile Gayrimenkul Proje Gelirine Ortak Olma İmkanı Tera’dan 100 bin liraya konuta yatırım fırsatı
