Beşiktaş'ta Bıçaklı Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Beşiktaş'ta Bıçaklı Saldırı

Beşiktaş\'ta Bıçaklı Saldırı

İş görüşmesine giden bir kadın, spor salonu işletmecisinin bıçaklı saldırısında ağır yaralandı.

10.05.2025 17:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ta iş görüşmesine giden bir kadın, spor salonu işletmecisi ve boks hocasının bıçaklı ve yumruklu saldırısına uğradı. Saldırı sonucu ağır yaralanan kadının hayati tehlikesi sürerken, şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün öğle saatlerinde Beşiktaş Ulus Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş görüşmesi için evden çıkan Sibel M. (36), ile mahallesinde bulunan spor salonunu işleten ve aynı zamanda boks hocası olduğu öğrenilen Furkan K., arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Furkan K., üzerinde bulundurduğu iddia edilen bıçakla Sibel M.'yi yaraladı. Yere yığılan Sibel M.'ye Furkan K. yumruklarla saldırmaya devam etti. Kadının yardım çığlıklarına komşular ve çevredekiler koştu. Yardımda gelen komşuları gören Furkan K., olay yerinden kaçtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sibel M., olay yerine gelen sağlık ekiplerin kendisine yaptığı ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sibel M.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

"Ablamı bıçaklayan kişiyi tanıyorum"

Yoğun bakımda hayat mücadelesine devam eden Sibel M.'nin kardeşi Berivan M., "Ablamın saat 14.00' da iş görüşmesi vardı. Oraya gitmek için takım elbisesinin giyip evden çıktığı esnada yolunu keserek üç yerinden ablamı bıçakladı. Daha sonra bıçakladığı yetmezmiş gibi kendisi aynı zamanda boksör, bıçaklanmış ablamı yerde yumruklamaya devam etti. Ablamın çığlıkları üzerine komşular ablamın yanına koşunca, o da korkup hızlıca kaçtı. Ablamı bıçaklayan kişiyi tanıyorum. Bizim mahallemizde kendisinin spor salonu var. Kendisi arkadaşlarıyla birlikte spor salonunun önünde alkol içiyorlardı. Yüksek sesle konuşuyorlardı. Evimizin içi göründüğü için zaten rahatsız olmuştuk. Rahatsızlığımızı dile getirdik, şikayet ettik. Öncesinde zaten ablamın önünü kesmişlerdi. Ben aşağı indiğimde ablamı bıçaklayan kişinin nişanlısı ablamın parmağını kırmıştı. Ben ablamı yukarı çıkarttım. İlk olayı bu şekilde durdurmuştum. Daha sonra biz karakola gidip şikayetçi olduk. Kendisine uzaklaştırma verildi. Bu olay davaya dönüşmeden düştü. Üzerinden birkaç ay geçtikten sonra ruhsatı olmadığı için kapatılmış. İki katlı bir spor salonuydu. Üst kat nişanlısının işlettiği pilates salonuydu. Aşağı katta ise adamın işlettiği boks salonu vardı. İkisinin de ruhsatı olmadığı için kapatıldı ve mühürlendi. Mühürlendikten bir gün sonra ablam iş görüşmesine giderken bu olay yaşandı. Kendisi şu an yoğun bakımda karnından aldığı darbe midesini kesmiş midesine dikiş attılar şu an hayati tehlikesi var. Ben ceza almasını istiyorum, bıçaklandığı anlara tanık olan şahit de var, ifadesi de alındı. Zaten kafasına vurmaya devam ederken imdat çığlıklarına tüm komşular çıkıp gelmiş. İlk açıldığı zamanlarda ablam zaten o spor salonuna üyeydi. Daha sonrasında rahatsız olduğu için o salondan ayrılma kararı aldı. Sonrasında mahallemizde yer alan başka bir spor salonuna kayıt oldu. İletişimleri oradan var sadece. Arkadaşlık da mevcuttu sonra bu rahatsızlıklar dile getirilince sonrasında yaşandı bu olaylar' İstediğimiz saatte içeriz, istediğimizi yaparız, yüksek sesle konuşuruz' dediler sonrasında bu olaylar yaşandı, üstüne bunlar oldu" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Beşiktaş, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Beşiktaş'ta Bıçaklı Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan, 77 Hindistan SİHA’sını düşürdü Pakistan, 77 Hindistan SİHA'sını düşürdü
Adana’da öğretmenden otizmli çocuklara şiddet Adana'da öğretmenden otizmli çocuklara şiddet
Canlı yayında bilincini kaybedip yere yığıldı Canlı yayında bilincini kaybedip yere yığıldı
Microsoft’un kurucusu Bill Gates: Zengin ölmek utanç verici Microsoft'un kurucusu Bill Gates: Zengin ölmek utanç verici
Dusan Tadic’ten Ajax sorusuna cevap: Kimseyle kontrat imzaladım Dusan Tadic'ten Ajax sorusuna cevap: Kimseyle kontrat imzaladım
Ailelerle elele, kitaplarla gönülden gönüle Yeşilhisar’da anlamlı yarışma Ailelerle elele, kitaplarla gönülden gönüle! Yeşilhisar'da anlamlı yarışma
Bakan Fidan’dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme Bakan Fidan'dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme
Mourinho’nun gazeteciye cevabı gündem oldu Adeta dalga geçti Mourinho'nun gazeteciye cevabı gündem oldu! Adeta dalga geçti
Göksel Gümüşdağ’dan hakeme tepki: Rezil, fiyasko, facia Göksel Gümüşdağ'dan hakeme tepki: Rezil, fiyasko, facia
Sakarya’da traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Sakarya'da traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yeni Zelanda ve Tayland’a yeni büyükelçi atamaları yapıldı Yeni Zelanda ve Tayland'a yeni büyükelçi atamaları yapıldı

22:11
1 yıldır kayıptı 19 yaşındaki Nagihan’ın cesedi kuyuda bulundu
1 yıldır kayıptı! 19 yaşındaki Nagihan'ın cesedi kuyuda bulundu
20:56
Kulisleri sallayacak iddia: PKK “fesih“ kararını Türkiye Cumhuriyeti’ne iletti
Kulisleri sallayacak iddia: PKK "fesih" kararını Türkiye Cumhuriyeti'ne iletti
19:57
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat Memur olma hakkı geliyor
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat! Memur olma hakkı geliyor
18:47
Hindistan ve Pakistan’ın ateşkes ilan etmesine Türkiye’den ilk yorum
Hindistan ve Pakistan'ın ateşkes ilan etmesine Türkiye'den ilk yorum
17:57
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükseldi
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi
09:17
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye’yi cehenneme çeviririz
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz
09:06
Enrique Iglesias’tan Türkiye’ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim
Enrique Iglesias'tan Türkiye'ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim
08:47
Tadic’in Talisca’ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi
Tadic'in Talisca'ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi
08:46
Survivor’dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti
Survivor'dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti
08:21
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı! İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler
08:13
23 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji saat verip uyardı
23 ile sarı kodlu uyarı! Meteoroloji saat verip uyardı
07:54
Zorunlu hale geliyor Taksilerde yeni dönem
Zorunlu hale geliyor! Taksilerde yeni dönem
01:04
Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü
Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü
01:02
Beylikdüzü’nde tır kazası 1 kişi hayatını kaybetti
Beylikdüzü'nde tır kazası! 1 kişi hayatını kaybetti
00:47
Yeni Zelanda ve Tayland’a yeni büyükelçi atamaları yapıldı
Yeni Zelanda ve Tayland'a yeni büyükelçi atamaları yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2025 22:37:10. #7.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Bıçaklı Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.