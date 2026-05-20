Beşiktaş\'tan Mustafa\'ya Moral Ziyareti

20.05.2026 13:06
Beşiktaş taraftarları, hastanede yatan 11 yaşındaki Mustafa Aslan'a moral ziyaretinde bulundu.

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda çıkan silahlı saldırıda ağır yaralanan ve 35 gündür KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren 11 yaşındaki Mustafa Aslan'ın babasına Beşiktaş taraftarlarından moral ziyareti gerçekleştirildi.

Beşiktaş Genel Kurul Üyeleri Dostluk Grubu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gelerek küçük taraftar Mustafa Aslan'ın ailesiyle bir araya geldi. Ziyarette, Mustafa Aslan'ın babası Hasan Aslan'a Beşiktaş forması hediye edilirken, siyah-beyazlı taraftarlar küçük çocuğun bir an önce sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

"İstanbul'da stadyumumuzda ağırlayıp müzemizi gezdireceğiz"

Beşiktaş Dostluk Grubu Başkanı Hacı Demir, "Bugün Mustafa kardeşimize manen yanında olduğumuzu ve dualarımızla da kendisinin yanında olduğumuzu iletmek adına Hasan kardeşimizin yanına geldik ve dualarımızı ilettik. Sağlığına kavuşacak inşallah biz onu İstanbul'da stadyumumuzda ağırlayıp müzemizi gezdireceğiz" dedi.

"Çocuğum inşallah iyileşecek, Beşiktaş'ın maçına gideceğiz"

Mustafa Aslan'ın babası Hasan Aslan ise, "Dua eden herkesten Allah razı olsun, herkesten dua bekliyoruz. Çocuğum Beşiktaşlı. İnşallah iyileşecek Beşiktaş'ın maçına gideceğiz" diye konuştu.

Beşiktaşlılar Kahramanmaraş Dernek Başkanı Murat Çavuşoğlu da "En kısa zamanda inşallah Mustafa iyileşecek, Allah'ım şifa versin" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 13:49:04. #7.13#
