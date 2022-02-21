Üye Girişi
Besni Belediyesinde suda KDV indirimi yaptı - Son Dakika

Besni Belediyesinde suda KDV indirimi yaptı

21.02.2022 16:20
Besni Belediyesinde suda KDV indirimi yaptı

Adıyaman'ın Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, suda KDV indirimi yaptıklarını duyurdu.

Adıyaman'ın Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, suda KDV indirimi yaptıklarını duyurdu.

Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, Besni Belediyesi olarak ilçe genelinde içme suyuna zam uygulanmadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın içme suyundaki KDV indirimi çağrısı ile içme suyunda yüzde 7 indirim yaptıklarını dile getirdi.

Başkan Emre, "İlçemiz genelinde bu yıl vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu belirtmek için içme suyumuza zam uygulamadık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın içme suyu ile ilgili olarak yapmış olduğu çağrıya uyarak, İçme Suyunda ki yüzde 8'lik KDV oranını yüzde 7'ye indirdik. Besnili hemşerilerimize hayırlı olsun" diye konuştu. - ADIYAMAN

YORUMLAR
500
Besni Belediyesinde suda KDV indirimi yaptı Besni Belediyesinde suda KDV indirimi yaptı

Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Emre, Hisarcık, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Besni Belediyesinde suda KDV indirimi yaptı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:19 Ardahan'da doğdu, sadece ilkokulu okuyabildi! Dünya onu dönüştürdüğü otomobillerle tanıdı: İşte Malkoç'un okuduğu ahırdan bozma okul!
16:16 Mesut Özil'den Arda Güler'e övgü: Geleceğin 10 numarası! Alex: Brezilya'dan izliyorum!
16:08 Özcan Deniz hakkında bomba iddia! Yeni aşkı Samar Dadgar ile evlenmeden önce sevgiliymiş
15:59 Son Dakika: Ukrayna'ya bağlı silahlı araçlar imha edildi! 5 kişi öldürüldü
15:45 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
15:45 ABD ortaya çıkardı! Putin'in 'Z' ordusu savaşa hazır
15:42 İYİ Parti Lideri, Mersin'de kendisine uzatılan elektrik faturasını gördü ve kendini tutamadı: Oooovv... bu ne ya?
15:41 Yayıncı kuruluş bir türlü belirlenemedi! Süper Lig ihalesi için Perşembe günü toplantı olacak
15:35 HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç: Yolsuzluğa karşı 'Nereden Buldun Yasası'nı çıkaralım
15:19 Oyuncak cinsel organ çalmak isteyen hırsız, kendisini engellemeye çalışan dükkanın sahibine önce cinsel saldırıda bulundu, sonra öldürdü!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 16:27:27. #1.11#
SON DAKİKA: Besni Belediyesinde suda KDV indirimi yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement