Besni\'de 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlandı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla Adıyaman'ın Besni ilçesinde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Hükumet Konağı önünde gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasının ardından Çanakkale Zaferi'nin anlam ve önemine dair konuşmalar yapıldı. Katılımcılar, Türk milletinin bağımsızlık uğruna verdiği mücadeleyi bir kez daha anarak, şehitler ve gaziler için dua etti.

Çelenk sunma töreninin ardından, Besni Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde Şehit Mehmet Yağmur İmam Hatip Lisesi tarafından anma programı gerçekleştirildi. Buradaki programa, Kaymakam Çağlar Partal, Belediye Başkanı Reşit Alkan, Cumhuriyet Savcısı Hakkı Çakmak, İlçe Jandarma Komutanı Barış Kara, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Yücel, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, kurum ve daire amirleri, STK temsilcileri, şehit aileleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Program, Çanakkale Zaferi konulu sinevizyon gösterimi, okul öğrencilerinin günün anlamına uygun şiirler okuması ve Çanakkale Destanı adlı oratoryonun sergilenmesiyle son buldu. - ADIYAMAN