Besni\'de 23 Nisan coşkusu

23.04.2026 17:30  Güncelleme: 17:32
Adıyaman'ın Besni ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çelenk sunumu ve okul programıyla coşkuyla kutlandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Kaymakamlık önünde gerçekleştirilen çelenk sunumu ile başladı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi. Resmi törenin ardından kutlamalar, Fatih Sultan Mehmet İlk ve Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinliklerle devam etti. Programa Besni Kaymakamı Ahmet Oğuz Aslan, Belediye Başkanı Reşit Alkan, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Yücel, İlçe Jandarma Komutanı Yunus Tosun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda veli katıldı.

Okul bahçesindeki kutlama programı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitler anısına yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından anasınıfı öğrencilerinin Türk bayraklarıyla gerçekleştirdiği gösteri büyük beğeni topladı. Okul Müdürü Mehmet Karaboğaz, yaptığı konuşmada 23 Nisan'ın hem milli egemenliğin simgesi hem de çocuklara armağan edilmiş özel bir bayram olduğunu vurguladı.

Program kapsamında öğrenciler tarafından sahnelenen tiyatro gösterisi izleyicilerden büyük alkış aldı. Etkinliklerde çocuklar; sandalye kapmaca, çuval yarışı ve balon patlatma gibi oyunlarla eğlenceli anlar yaşadı. Halk oyunları gösterileri ise programa ayrı renk kattı.

Etkinliklerin sonunda çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri, Besni Kaymakamı Ahmet Oğuz Aslan ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi. 23 Nisan kutlamaları, Adıyaman Üniversitesi Besni Meslek Yüksekokulu'nda uçurtma şenliği ile çocukların neşesi ve renkli görüntüler eşliğinde sona erdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

