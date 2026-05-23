Besni\'de Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Adıyaman'ın Besni ilçe merkezinde aniden sağanak yağış bastırdı. Şiddetli yağmur yerini daha sonra doluya bıraktı. Dolu yağışıyla beraber her yer beyaza büründü. Fındık büyüklüğünde yağan doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı. Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı yerini tekrar şiddetli yağmura bıraktı. Bazı cadde ve sokaklar göle döndü. - ADIYAMAN