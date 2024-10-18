Besni\'de Muhtarlar Günü kutlandı

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Tören, Besni Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Çelenk sunumu sonrası saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Besni Muhtarları Kalkındırma Derneği Başkanı Haci Uçar, muhtarlığın, ülkenin en ücra köylerine kadar çağdaş kamu yönetim anlayışını taşımakta olduğunu vurguladı.

Uçar, muhtarların halkın yanında ve hizmetinde olduğunu belirterek, "Muhtarlar, millet iradesiyle devletin şefkat elinin kesiştiği noktayı temsil etmektedir" dedi.

Uçar, ayrıca tüm muhtarların Muhtarlar Günü'nü kutlayarak, bu özel günü armağan eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek Filistin'deki savaşın acılarına da değinen Uçar, masum sivillerin hayatını kaybettiğini ve çocukların geleceksiz bırakıldığını hatırlatarak, "Dualarımız Filistin halkıyla. Savaşın bir an önce sona ermesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Besni Kaymakamı Çağlar Partal, Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan, kurum amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı. - ADIYAMAN