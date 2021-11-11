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Besni'de rafting heyecanı yaşanacak - Son Dakika

Besni'de rafting heyecanı yaşanacak

11.11.2021 09:43
Besni'de rafting heyecanı yaşanacak

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kızılin köyünde bulunan Fırat Nehri üzerinde rafting yapılacak.

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kızılin köyünde bulunan Fırat Nehri üzerinde rafting yapılacak.

2022 Okul Sporları ve Anadolu Yıldızlar Liginde Kızılin'de 29 Nisan- 1 Mayıs tarihleri arasında rafting yarışları yapılacak.

Besni Kaymakamı Nazlı Demir konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sizin olduğunuz yerde bir faaliyet yapmak istiyoruz, diyerek bizlere destek olan Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı'ya Kızılin'de gerçekleştirilecek olan rafting yarışları için desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte yepyeni bir heyecana tanıklık edeceğiz. Kızılin su sporları konusunda ilk adımını atmış olacak. Spor severleri heyecanlandıran bu güzel proje Besni'mize hayırlı olsun. Besni için spor alanında çalışmalarımız her gün artarak devam edecek" ifadelerine yer verdi. - ADIYAMAN

Besni'de rafting heyecanı yaşanacak
Besni'de rafting heyecanı yaşanacak

Fikret Yardımcı, Fırat Nehri, Adıyaman, Rafting, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Besni'de rafting heyecanı yaşanacak - Son Dakika


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