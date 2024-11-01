Besni\'de Şok Trafik Denetimi

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde şok trafik uygulaması gerçekleştirildi.

Besni ilçesinin Atatürk Caddesi, Merinos, Paccılar ve Otogar Kavşağı'nda aynı anda yapılan denetimlerde yaklaşık 40 polis memuru görev aldı. Besni ilçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan şok uygulamaya Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri ile şahin ekipleri de destek verdi. Denetimlerde çok sayıda plakasız ve evrak eksiği bulunan motosiklet durdurularak incelendi. Eksiklikleri bulunan motosiklet sürücülerine cezai işlem uygulandı. Denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı. - ADIYAMAN