Besni\'de Starlink Uyduları Gökyüzünde

Adıyaman'ın Besni ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzünde tek sıra halinde ilerleyen Starlink uyduları vatandaşların ilgisini çekti.

Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX tarafından yörüngeye gönderilen Starlink uyduları, Besni semalarında net bir şekilde gözlemlendi. Gökyüzünde sıralı ve parlak ışık kümesi şeklinde ilerleyen uydular Cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. - ADIYAMAN