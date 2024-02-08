Besni\'deki depremzedeler enkazda basın açıklaması yaptı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 80 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın enkazında depremzedeler basın açıklaması yaptı.
Besni'de 80 kişinin hayatını kaybettiği Üzümkent Apartmanının enkazında bir araya gelen ölenlerin yakınları basın açıklaması yaptı.
Binanın müteahhidi Ş.İ'ye tepki gösteren ölenlerin yakınları adına Halil Yiğit açıklama yaptı. Halil Yiğit, "6 Şubat 2023 günü saat 04.17'de meydana gelen depremle hayatımız altüst oldu. 1. Yıldönümünde belki de ilk kez bir zamanlar hayatın devam ettiği bu enkaz alanında kaybettiğimiz annelerimizi, babalarımızı, evlatlarımızı kardeşlerimizi, amcalarımızı, dayılarımızı, teyzelerimizi, halalarımızı velhasıl acısını yüreğimize bastığımız canlarımızı, ciğerlerimizi anmak için toplanmış bulunuyoruz. Hayat devam ediyor diyor ancak buradaki tüm insanlar için hayat devam edecek ama artık hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak. Geç gelen adalet, adalet değildir. Acılarımıza kalbimize gömüp adaletin tecelli etmesini büyük bir sukut içinde bekledik. Lakin Besni'de yıkılan binalardan hiçbirinde hala iddianame hazırlanmadı. Bilirkişi raporları gelmemiş. Dosyadaki eksikler tamamlanmamış. Üzümkent A ve B bloklarda hayatını acımasızca kaybeden 80 kişinin yakınları müteahhidin emniyette ifade vermiş olmasına rağmen, Üzümkent dosyasında neden tutuklu değildir" iddiasında bulundu. - ADIYAMAN
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal, AK Parti ile ittifakı reddedip İstanbul, Ankara ve İzmir'de ayrı aday çıkarmalarının arkasında yatan nedeni katıldığı canlı yayında açıkladı. Aydal, "AK Parti'den iki büyükşehir istedik. Kocaeli ve Sakarya. Neden bunu istedik? Rahmetli Erbakan Hocamızın sanayi bölgelerine olan hassasiyetini biliyorsunuz. 35 tane ilçe talep ettik. Çünkü neden? Önlerine grafik koydum. Biz olmadan 76 ilçeyi kazanma şansları yoktu." dedi.
Bahçelievler'de boş arazide 19 yaşındaki bir gencin cesedi. bulundu. Gencin annesine WhatsApp üzerinde intihar içerikli bir veda mesajı attığı ortaya çıktı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, devletin parlamento çalışmalarında kullanması için tahsis ettiği tableti Fas tatilinde çocuklarına verince koltuğundan oldu. Matheson'un çocukları maç izlemek için tabletten internete girince 11 bin sterlinlik fatura geldi. Matheson olayın ortaya çıkmasının ardından istifa etti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah'a yönelik planladığı askeri operasyona destek vermeyeceklerini açıkladı. Patel, plansız ve düşünülmeden gerçekleştirilecek bir operasyonun felaket olacağını belirtti ve İsrail Başbakanı Netanyahu'ya bu konuyu ilettiğini söyledi. Ayrıca, Refah'taki sivillerin nereye gideceği sorusunun İsrailliler tarafından yanıtlanması gerektiğini ifade etti.
Konya'da çiftçiler, traktör ve binek araçlarıyla konvoy halinde Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti. Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler, bu kararın fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere yol açtığını belirtti.
Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı.
UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-25 sezonunda A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu. Türkiye, Uluslar B Ligi'nde 4. grupta Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşti.
Son Dakika › Yerel › Besni'deki depremzedeler enkazda basın açıklaması yaptı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?