Besni Eğitim Bayramı'nda Baba-Oğul Yazarlara İlgi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Besni Eğitim Bayramı'nda Baba-Oğul Yazarlara İlgi

Besni Eğitim Bayramı\'nda Baba-Oğul Yazarlara İlgi

Türkiye'nin tek eğitim bayramı olan Besni Eğitim Bayramı'nda 3 gün süresince birçok etkinlik gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan baba-oğul yazarlar Mustafa Coşkun ve oğlu Hüseyin Mirhat Coşkun’a okurların ilgisi büyüktü. Yedi yaşında yazar unvanını kazanan Hüseyin, etkinlikte mutluluğunu dile getirdi. Eğitimci-Yazar Mustafa Coşkun ise, bu bayramın Besni'nin aydınlık yüzünü gösterdiğini vurguladı.

30.09.2024 13:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de kutlanan ilk ve tek eğitim bayramı olan Besni Eğitim Bayramı'nda 3 gün boyunca birçok etkinlik düzenlendi. Yazarlar arasında baba-oğul olarak etkinliğe katılan Mustafa Coşkun ve oğlu Hüseyin Mirhat Coşkun'a okurları büyük ilgi gösterdi.

Besni Eğitim Vakfı'nın organize ettiği 26. Besni Eğitim Bayramı kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'nde birçok etkinlik düzenlendi. Gerçekleşen etkinlikte yazarlar okurlarıyla buluştu. Yazarlar arasında baba-oğul olarak etkinliğe katılan Yazar Mustafa Coşkun ve oğlu Hüseyin Mirhat Coşkun'a okurları büyük ilgi gösterdi. Yedi yaşında yazarlığa başlayan Hüseyin Mirhat Coşkun, Türkiye'nin en genç yazarı unvanını kazanırken etkinlikte bütün ilgiyi üzerine çekti.

Babasıyla birlikte böyle bir etkinlikte yer almaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Hüseyin Mirhat Coşkun, "Besni Eğitim Bayramı'na katılmak benim için çok önemlidir. Çünkü dünyada kutlanan tek eğitim bayramıdır. Ayrıca ilk defa babamla birlikte bir imza gününe katılmanın heyecanını yaşıyorum. Bu durum gelen okurların dikkatinden kaçmıyor. Birlikte insanlara faydalı olmak çok gurur verici bir duygudur" dedi.

Kitapların en iyi ebeveyn ve öğretmen olduğunu vurgulayan Eğitimci-Yazar Mustafa Coşkun ise, "Türkiye'de kutlanan tek eğitim bayramı olan Besni Eğitim Bayramı etkinliğinde okurlarımıza kitap imzalama gururunu yaşıyoruz. Bu bayram Besni'nin aydınlık yüzünü göstermektedir. Ayrıca burada oğlum Mirhat'la aynı masada okurlarımızla buluşmak çok güzel bir duygu. Baba-oğul olarak burada bulunmamız okurlar üzerinde ayrıca çok etkili oluyor" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Mustafa Coşkun, Etkinlikler, Türkiye, Kültür, Yerel, Besni, Baba, Son Dakika

Son Dakika Yerel Besni Eğitim Bayramı'nda Baba-Oğul Yazarlara İlgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:09 Mansur Yavaş’ın “adaylık“ çıkışına Özel’den yanıt: Partinin kararına saygı duyması kendisinden beklenen yaklaşımdır Mansur Yavaş'ın "adaylık" çıkışına Özel'den yanıt: Partinin kararına saygı duyması kendisinden beklenen yaklaşımdır
20:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail’in durdurulması için BMGK güç kullanmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail'in durdurulması için BMGK güç kullanmalı
19:48 İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı Sinvar’ın resmine ’’soru işareti’’ koydular İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı! Sinvar'ın resmine ''soru işareti'' koydular
19:10 Kendisi de her şeyin farkında Narin’in babası, ailesini tamamen silmiş Kendisi de her şeyin farkında! Narin'in babası, ailesini tamamen silmiş
17:13 Netanyahu’dan İran’a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın Netanyahu'dan İran'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın
11:05 ABD’yi alarma geçiren zehir bulutu Anayollar ve kamu binaları kapatıldı, 17 bin kişi için tahliye emri verildi ABD'yi alarma geçiren zehir bulutu! Anayollar ve kamu binaları kapatıldı, 17 bin kişi için tahliye emri verildi
10:43 Narin’i öldüren caniler her detayı planlamış Çuvalın içinden kimlik kartı da çıktı Narin'i öldüren caniler her detayı planlamış! Çuvalın içinden kimlik kartı da çıktı
10:41 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu
10:19 Sinan Ateş davası bugün Duruşma öncesi Ayşe Ateş’ten çok konuşulacak “kiralık katil“ çıkışı Sinan Ateş davası bugün! Duruşma öncesi Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak "kiralık katil" çıkışı
10:17 Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı
10:13 Hindistan’da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü Hindistan'da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü
09:56 Dzeko’nun pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti Dzeko'nun pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti
09:48 İran’da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi İran'da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi
09:48 3 ilde petrol arama alanları genişletildi 3 ilde petrol arama alanları genişletildi
09:47 Efsane şarkıcı ve oyuncu Kris Kristofferson hayatını kaybetti Efsane şarkıcı ve oyuncu Kris Kristofferson hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 21:22:27. #1.12#
SON DAKİKA: Besni Eğitim Bayramı'nda Baba-Oğul Yazarlara İlgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement