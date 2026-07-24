Besni Güreş Takımı'ndan Büyük Başarı - Son Dakika
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Besni Güreş Takımı'ndan Büyük Başarı

Besni Güreş Takımı\'ndan Büyük Başarı
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Adıyaman Besni Gençlik Spor Kulübü, Türkiye Şampiyonası'nda önemli dereceler elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından 17-22 Temmuz 2026 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen 2. Güreş Festivali Minikler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Adıyaman Besni Gençlik Spor Kulübü sporcuları önemli bir başarıya imza attı.

Ankara'da, 81 ilden 10 bini aşkın sporcunun katıldığı organizasyonda mücadele eden Damla Akdağ, U-10 46 kilogram kategorisinde çıktığı tüm karşılaşmaları tuşla kazanarak Türkiye Şampiyonu oldu. Şampiyonaya 29 erkek ve 15 kız olmak üzere toplam 44 sporcuyla katılan Besni ekibinde, U-11 54 kilogram kategorisinde mücadele eden Mehir Altınkaynak ise Türkiye beşincisi olarak ilçeye bir başarı daha kazandırdı.

Başarılı sporcuların elde ettiği dereceler, Besni'de sevinçle karşılanırken, sporcuların yetişmesinde emeği bulunan antrenör Mehmet Bay'a da katkıları için teşekkür edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Besni Güreş Takımı'ndan Büyük Başarı - Son Dakika

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