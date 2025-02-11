Adıyaman'ın Besni Kaymakamı Çağlar Partal, ilçede etkili olan kar yağışıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Kaymakam Partal, yoğun kar yağışı nedeniyle trafik akışının aksamaması için sürücülerden zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını istedi.
Partal, "Trafiğe çıkacak sürücülerimizin mutlaka zincir ve kış lastiği takmaları gerekmektedir.
Yol açma ve temizleme çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir. Kapalı olan ana artellerimiz bulunmamaktadır. Ben yolların açılmasında ve sürekli temiz bir şekilde tutulmasından dolayı bütün ekiplerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN
Son Dakika › Yerel › Besni Kaymakamı'ndan Kar Yağışı Uyarısı - Son Dakika
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