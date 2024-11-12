Beşpınar Jandarma Karakolu Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Beşpınar Jandarma Karakolu Açıldı

Beşpınar Jandarma Karakolu Açıldı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, yeni Beşpınar Jandarma Karakolu binası Jandarma Genel Komutanı Ali Çardakçı'nın katılımıyla hizmete açıldı. Açılış töreninde dualar edildi ve önemli isimler bir araya geldi.

12.11.2024 20:36  Güncelleme: 20:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki yeni Beşpınar Jandarma Karakol binası, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı tarafından törenle hizmete açıldı.

Yapımı 2022 yılında başlayan Vezirköprü ilçesine bağlı Beşpınar Jandarma Karakolu Hizmet Binası açılışı dualarla gerçekleştirildi. Yoğun ilginin olduğu açılış töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Akabinde Jandarma Üsteğmen Furkan Ardanuç, Beşpınar Karakolu'nun tarihçesini anlattı. Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, yaptığı konuşmada, "İçişleri Bakanlığımızın talimatları ve Jandarma Genel Komutanımızın emirleri doğrultusunda vatandaşlarımızın daha hızlı ve etkin şekilde kolluk hizmeti sunabilmek için tesis edilen Beşpınar Jandarma Komutanlığı 25 mahalle ve yaklaşık olarak 17 bin 500 nüfusa hizmet verecektir. Karakolumuz 19 bin metrekare arazi üzerine bin 410 metrekare kapalı alan olarak inşa edilmiştir" dedi.

"Modern bir karakola kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz"

Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya da, "Beşpınar Mahallemizde 1937-2005 yılları arasında hizmet veren jandarma karakolumuzun kapanışından tam 19 yıl sonra yeni bir karakola modern bir karakola kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Karakolun yapımında emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çardakçı, "Köklü bir tarihe sahip karakolumuzu bugün tekrar faaliyete geçirmekten ve Beşpınarlılara ve civarındaki 24 köye hizmet edecek olmasından duyduğum gururu belirtmek istiyorum. Geçmişte 2005 yılında o zamanki alınan bir kararla bu karakol kapatıldı. Ama bugün görüyoruz ki bu karakol olmazsa olmaz bir karakol. 15 Temmuz'dan sonra alınan kararla burası ve benzer şekilde kapatılmış karakollarımızı açmaya devam ediyoruz. Bu hizmet binası sadece bir yapı değil, güvenliğin, huzurun ve vatandaşımıza verilen değerin somut bir göstergesidir. Bu binada görev yapacak jandarma personelimize şimdiden hayırlı vazifeler diliyorum. Hayırlı, uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından dualar edilerek kurban kesildi. Kurdele kesiminden sonra katılanlar karakol binasını gezdi. Açılış töreni sonrası yemek ikramında bulunurken, karakol binasının yapımına ve açılış töreninde emeği bulunan emekli asker ve iş adamı Ferhat Çiçek ve eşi Derya Çiçek tarafından Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı ve protokol üyelerine günün anısına hediye takdimi yapıldı.

Açılışa Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Münir Güzel, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Adalet Komisyonu Başkanı Burak Özdemir, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Müftüsü Seyfullah Çakır, Vezirköprü Belediye Başkanı Av. Murat Gül, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, MHP MYK üyesi Mustafa Çavuş, MHP İl Başkanı Burhan Mucur, Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Onur İstanbul, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Vezirköprü, Güvenlik, Politika, Beşpınar, samsun, Tören, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Beşpınar Jandarma Karakolu Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:25 DEVA, Gelecek ve Saadet, çatı partisi kuruyor DEVA, Gelecek ve Saadet, çatı partisi kuruyor
19:47 Yangında 5 evladını kaybeden anne serbest Yangında 5 evladını kaybeden anne serbest
19:29 Bahis operasyonunda tutuklanan 8 fenomenin sosyal medya hesaplarına erişim yasağı Bahis operasyonunda tutuklanan 8 fenomenin sosyal medya hesaplarına erişim yasağı
18:02 Cansız bedeni gölette bulunan eski belediye başkanından geriye sitem dolu mektup kaldı Cansız bedeni gölette bulunan eski belediye başkanından geriye sitem dolu mektup kaldı
17:54 AK Partili Zengin’den, yangında ölen 5 kardeş ile dikkat çeken ifade: Her şeyi paraya bağlıyorsunuz AK Partili Zengin'den, yangında ölen 5 kardeş ile dikkat çeken ifade: Her şeyi paraya bağlıyorsunuz
09:14 Komşuları kahreden görüntüyü anlattı: Eve girdiğimizde 5’i de üst üste yatıyordu Komşuları kahreden görüntüyü anlattı: Eve girdiğimizde 5'i de üst üste yatıyordu
08:44 Gaziantep’te bir şahıs, sokak ortasında eşini öldürüp intihar etti Gaziantep'te bir şahıs, sokak ortasında eşini öldürüp intihar etti
08:39 Bomba iddia: Mehmet Ali Erbil’in sunduğu Turnike programı yayından kaldırıldı Bomba iddia: Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Turnike programı yayından kaldırıldı
08:25 Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan atıl durumdaki araziler için toplulaştırma hamlesi Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan atıl durumdaki araziler için toplulaştırma hamlesi
08:03 Dubai çikolatası yiyen babanın fiyatını duyunca verdiği tepki viral oldu Dubai çikolatası yiyen babanın fiyatını duyunca verdiği tepki viral oldu
08:00 Erdoğan yeniden aday olabilecek mi AK Parti kurmaylarına göre bunun tek bir yolu var Erdoğan yeniden aday olabilecek mi? AK Parti kurmaylarına göre bunun tek bir yolu var
07:48 Çiftlik Bank’ın ’Tosuncuk’u Mehmet Aydın bambaşka biri oldu Çiftlik Bank'ın 'Tosuncuk'u Mehmet Aydın bambaşka biri oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2024 21:08:00. #1.11#
SON DAKİKA: Beşpınar Jandarma Karakolu Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.