Malatya\'da betonun içinde mahsur kalan köpek sağ kurtarıldı

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA)- Malatya'da bir beton mikserinin çalışma alanına döktüğü betonun içerisinde mahsur kalan köpek, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin titiz çalışmasıyla sağ olarak kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan köpek, tedavi ve bakım için Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi.

Malatya'da meydana gelen olayda, bir beton mikserinin çalışma alanına kalan betonu boşaltması sırasında fark edilemeyen bir köpek betonun içerisinde mahsur kaldı. Köpeğin belden aşağısı sertleşen betonun içinde kalırken, vücudunun üst kısmı da betonla kaplandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yürüttükleri dikkatli çalışma sonucu köpeği bulunduğu yerden güvenli şekilde çıkardı.

İlk müdahalesi olay yerinde gerçekleştirilen köpek, tedavi ve bakımının sürdürülmesi amacıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü. Yapılan kontrollerde köpeğin genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

BETON MİKSERİYLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından olayın meydana gelmesine neden olan beton mikserinin tespit edilmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Yetkililer, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını, sorumlular hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli idari işlemlerin uygulanacağını ve cezai yaptırımların hayata geçirileceğini bildirdi.

İtfaiye ekipleri ise vatandaşların duyarlılığı ve zamanında yapılan ihbar sayesinde bir canlının daha kurtarıldığını belirterek, sokak hayvanlarına karşı daha dikkatli ve duyarlı olunması çağrısında bulundu.