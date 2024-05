Yerel

BEÜ'de 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi düzenlendi

BİTLİS - Bitlis Eren Üniversitesi ve İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi düzenlendi.

BEÜ Konferans Salonunda düzenlenen kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda ilk olarak Dr. Öğretim Üyesi Hatice Öntürk Akyüz tarafından açılış konuşması yapıldı. Daha sonra bir konuşma yapan Bitlis İl Sağlık Müdürü Mustafa Çiftçi, "Son yıllarda küresel ve ulusal düzeyde yaşadığımız afetler göstermiştir ki her yerde ve her şartta en önemli ve sürdürülmesi gereken hizmetlerin başında sağlık hizmetlerinin geldiğini göstermektedir. 2002 yılında ilan edilen acil eylem planında herkese sağlık başlığıyla sağlık alanında yıllardır hazırlıkları yapılan fakat uygulamaya konulamayan reformların temel prensipleri belirlenmiş ve bir takvime bağlanmıştır. 2003 yılında ise Sağlık Bakanlığımız sağılıkta dönüşüm programı kapsamında bu uygulamaları başlamıştır. Bugün sağlık alanında yapılan reformlarla ilgili vatandaşlarımız sağlıkla ilgili her türlü hizmeti almaktadır. Kadim şehir Bitlis'imizde de sağlık alanında önemli adımlar attık. Türkiye'nin en büyük sağlık bağışını alarak ilimizde çalışmalara başladık. Bunun duyurusunu yapmaktan onur duyuyorum. Eren ailesine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bitlis'in sağlık altyapısını güçlendirecek olan Bitlis Eren Devlet Hastanesi; 58 bakım, 25 palyatif olmak üzere 383 yataklı olacaktır. İhtiyaç halinde 517 yatak kapasitesine çıkarılacak. Bu hastane bölge şartlarına uygun ve modern bir yapı olacaktır. Bu yapılan bağışla Bitlis'in en az 25-30 yıllık sağlık planlaması gerçekleştirilmiştir. Yapılacak hastane 3. basamak eğitim araştırma hastanesi standartlarına uygun olacak, hastaneyle birlikte 10 bin metrekare kapalı alanda lojman da yapılacaktır. Bu ilimizde tıp fakültesinin temellerini atmış olacaktır" dedi.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise "Bilim ve teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde, sağlık bilimlerinin önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Dolayısıyla sağlık, bireylerin ve toplumların refah seviyesini belirleyen en kritik faktörlerden biridir. Bu nedenle, sağlık alanındaki bilgi ve deneyimlerin paylaşılması, yeni araştırmaların ve projelerin geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası işbirliklerinin güçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. İşte bu kongre, bu amaçlara hizmet edecek, değerli bilim insanlarının bilgi ve deneyimlerini paylaşacakları, sağlık alanında yenilikçi yaklaşımların konuşulacağı bir platform olacaktır. Bitlis Eren Üniversitesi olarak, turizm ve sağlık başta olmak üzere eğitim ve araştırma faaliyetlerimizi en yüksek düzeyde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Sağlık bilimleri alanında bu hedeflerimizi gerçekleştirmek adına önemli adımlar atıyoruz. Bu düşüncede, üniversitemiz bünyesinde bir tıp fakültesi ve araştırma hastanesinin açılması en önemli hedeflerimizden biridir. Tıp fakültesi, sadece Bitlis Eren Üniversitesine değil, aynı zamanda bölgedeki sağlık hizmetlerine de önemli katkılar sağlayacaktır. Bu hedefe ulaşmak için gerekli alt yapı çalışmalarımız devam ediyor. Hastane projesi hazır, morfoloji binası da fakülte ismi alınırsa en kısa sürede yapılacaktır. Biz bunu önemsiyoruz. Bunun için bir an önce tıp fakültesinin kurulmasını istiyoruz. Bununla ilgili başvurularımızı yaptık. Geçen hafta YÖK Başkanımızı ve 25 üniversite rektörümüz buradaydı. Onlarla bu konuyu görüştük. İl Sağlık Müdürümüzle istişarelerimizi yaptık. Bitlis için tıp fakültesinin olmaması için bir sebep yok. Dolayısıyla en kısa sürede üniversitemize tıp fakültesini kazandıracağız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Ayşe Dilek Özşahin Kireşçi moderatörlüğünde; Prof. Dr. Nezih Müftügül, Prof. Dr. Leman Şenturan ve Doç. Dr. Esra Demir Öztürk birer sunum yaptılar.