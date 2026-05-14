BEUN\'da Türk-Macar Dostluğu Etkinliği

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), Türkiye ile Macaristan arasındaki köklü dostluk ve kültürel iş birliğine katkı sunan önemli bir programa daha ev sahipliği yaptı. "Antal Bartus: Türk-Macar Teknik İş Birliğinin Biyografik Portresi" adlı kitabın tanıtım etkinliği kapsamında BEUN'u ziyaret eden Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Mtis ile Liszt Enstitüsü Macar Kültür Merkezi Müdürü ron Sipos, Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'i makamında ziyaret etti.

Macaristan heyeti, BEUN Teoman Duralı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yücel Namal'ın hazırladığı "Antal Bartus: Türk-Macar Teknik İş Birliğinin Biyografik Portresi" adlı kitabın tanıtım etkinliği kapsamında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesine geldi. Gerçekleşen görüşmede, Türkiye'nin sanayileşme sürecinde önemli görevler üstlenen Macar mühendis Antal Bartus'un hayatı ve çalışmaları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Bartus'un özellikle Çatalağzı Termik Santrali'nin inşa ve işletme süreçlerinde teknik uzman olarak görev aldığı, ayrıca Ankara'daki birçok bakanlık binasının yapımında önemli katkılar sunduğu ifade edildi. Antal Bartus'un yaşam öyküsünün; Türk-Macar dostluğu ile teknik ve kültürel iş birliğinin güçlü bir sembolü olduğu vurgulandı.

Rektör Özölçer: "Türk-Macar Dostluğu Geçmişten Geleceğe Taşınan Kıymetli Bir Medeniyet Köprüsüdür"

Program kapsamında değerlendirmelerde bulunan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Türkiye ile Macaristan arasındaki tarihi bağların yalnızca diplomatik ilişkilerle sınırlı olmadığını, aynı zamanda ortak kültür, dostluk ve bilim anlayışıyla güçlendiğini ifade ederek şu sözleri dile getirdi:

"Üniversitemizde 2024 yılında gerçekleştirdiğimiz 'Türkiye Cumhuriyeti'nin İlk Yıllarında Macarlar' başlıklı sergi ve konferans programı ile 2025 yılında düzenlediğimiz 'Türk-Macar İlişkileri: Misafirperver Bir Devlet' adlı sergi ve konferans programı, ülkelerimiz arasındaki köklü dostluğun akademik ve kültürel zeminde buluştuğu önemli platformlar olmuştur. Bununla birlikte şehrimizin Çatalağzı beldesinde Sayın Büyükelçimizin kıymetli destekleriyle hizmete açılan Türk-Macar Dostluk Parkı da oldukça değerlidir. Bugün tanıtımı yapılan eser; Türk-Macar dostluğunu, iş birliğini ve ortak medeniyet anlayışını gelecek nesillere taşıyan çok kıymetli bir çalışmadır. Antal Bartus'un hayatını titizlikle araştırarak akademik dünyaya kazandıran değerli hocamız Prof. Dr. Yücel Namal'a canıgönülden teşekkür ediyorum. Hocamızın ortaya koyduğu bu eser, tarihi ve kültürel hafızamıza önemli katkılar sunmaktadır. Nitekim üniversiteler milletler arasında gönül köprüleri kuran ilim ve medeniyet merkezleridir. Türk dünyası ile gerçekleştirilen bilimsel ve kültürel iş birliklerinin daha da artmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle nazik ziyaretlerinden dolayı Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Mtis ile Liszt Enstitüsü Macar Kültür Merkezi Müdürü ron Sipos'a teşekkürlerimi sunuyor, üstün vazifelerinde kendilerine sıhhat, mutluluk ve başarı diliyorum."

Ziyaret, yapılan değerlendirmelerin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - ZONGULDAK