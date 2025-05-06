BEUN, EYFOR-16'da Dikkat Çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

BEUN, EYFOR-16'da Dikkat Çekti

BEUN, EYFOR-16\'da Dikkat Çekti

Zonguldak BEUN, uluslararası forumda eğitim alanında etkili bir temsil sergiledi.

06.05.2025 10:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER) iş birliğiyle bu yıl 16'ncısı düzenlenen "Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (EYFOR-16)"nda geniş bir akademik kadroyla yer alarak dikkat çekici bir temsil sergiledi.

29 Nisan - 4 Mayıs 2025 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleşen ve 1200'ün üzerinde katılımcının yer aldığı uluslararası organizasyonda yaklaşık 600 sözlü bildiri ve poster sunumu yapıldı. Her alandan öğretmen, eğitim yöneticileri, lisansüstü öğrenciler ve akademisyenlerin katılım gösterdiği EYFOR-16, bilimsel paylaşımın yanı sıra mesleki gelişim ve iş birliği fırsatları sunan nitelikli bir platform oluşturdu.

BEUN'u temsilen forumun açılışında konuşma yapan Ereğli Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Yücel Ertem, Üniversitenin "İlk İl, İlk Üniversite" mottosunu ve Cumhuriyetin 100. yılına özel etkinliklerde üstlendiği vizyoner rolü vurguladı. Bununla birlikte Üniversitenin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve topluma hizmet alanlarında kalite odaklı ilerleyişine de dikkat çeken Doç. Dr. Ertem, başta BEUN'un her alanda gelişimine değer katan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer olmak üzere Ereğli Eğitim Fakültesi yönetimine ve forumda emeği geçen tüm akademisyenlere teşekkür etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Okan Bilgin, Dr. Öğr. Üyesi Birgül Ulutaş, Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Turan, Dr. Öğr. Üyesi Özgür Murat Çolakoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Akçıl ve Dr. Öğr. Üyesi Engin Karaduman; forum kapsamında panelist, oturum başkanı, atölye lideri ve moderatör rollerinde katkı sundular. Üniversitenin öğretim elemanlarının forum süresince hem akademik hem organizasyonel roller üstlenmeleri Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin eğitim bilimi alanındaki etkili varlığını bir kez daha ortaya koydu.

Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (EYFOR-16) ilgili değerlendirmelerde bulunan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin ulusal ve uluslararası akademik platformlardaki görünürlüğünün artmasından memnuniyet duyduğunu belirterek sözlerinde şu ifadelere yer verdi:

"Üniversitemiz, yalnızca bilim üretmekle kalmayıp, bu bilimi paylaşmayı ve yaygınlaştırmayı da her zaman temel sorumluluk olarak kabul etmektedir. Özellikle EYFOR-16 gibi çok boyutlu organizasyonlar, akademik birikimimizin mesleki sahaya yansıması açısından büyük önem taşımaktadır. Eğitim Fakültemizin kıymetli akademisyenlerinin bu değerli forumda Üniversitemizi başarıyla temsil etmelerinden büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bu vesileyle Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu'nda yer alarak katkı sağlayan değerli akademisyenlerimizi tebrik ediyor, bilimsel çalışmalarında başarılarının devamını diliyorum."

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, eğitim bilimleri alanında da kalite odaklı gelişimini sürdürmeye ve ulusal düzeydeki akademik iş birliklerine katkı sunmaya devam edecek. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Kültür Sanat, zonguldak, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel BEUN, EYFOR-16'da Dikkat Çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaçtı sanılan mahkumun adliyede unutulduğu ortaya çıktı Kaçtı sanılan mahkumun adliyede unutulduğu ortaya çıktı
Ahmet Davutoğlu: Kişinin kimliğine bakmam bir yolsuzluk varsa karşısındayım Ahmet Davutoğlu: Kişinin kimliğine bakmam bir yolsuzluk varsa karşısındayım
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson Fernandes’e lazer tutan taraftarın cezası belli oldu Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson Fernandes'e lazer tutan taraftarın cezası belli oldu
Özgür Özel’e saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı Özgür Özel'e saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı
Eski eşini sokak ortasında öldüren şahıs kaçmaya çalışırken böyle yakalandı Eski eşini sokak ortasında öldüren şahıs kaçmaya çalışırken böyle yakalandı
Derbi sonrası stattan oyun oynayarak ayrılan Djiku sessizliğini bozdu Derbi sonrası stattan oyun oynayarak ayrılan Djiku sessizliğini bozdu
Temizlik yaparken yakaladığı zehirli yılanı boynuna doladı Temizlik yaparken yakaladığı zehirli yılanı boynuna doladı
Fırça darbeleriyle gelen yeniden doğuş: Ekranlardan sanat galerisine Fırça darbeleriyle gelen yeniden doğuş: Ekranlardan sanat galerisine
Erdoğan’dan 6.2’lik deprem sonrası yeni hazırlık sinyali Erdoğan'dan 6.2'lik deprem sonrası yeni hazırlık sinyali
Dilek İmamoğlu’na Hayrunnisa Gül sürprizi Dilek İmamoğlu'na Hayrunnisa Gül sürprizi
Şişli’deki cinayetin detayları ortaya çıktı 3 yıl evli kalmışlar Şişli'deki cinayetin detayları ortaya çıktı! 3 yıl evli kalmışlar

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 11:46:16. #7.12#
SON DAKİKA: BEUN, EYFOR-16'da Dikkat Çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.