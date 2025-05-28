BEUN İlahiyat Fakültesi Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
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BEUN İlahiyat Fakültesi Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti

BEUN İlahiyat Fakültesi Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti
28.05.2025 11:48
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezuniyet töreni duygusal anlarla yapıldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) İlahiyat Fakültesi 2024-2025 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Sezai Karakoç Kültür Merkezinde gerçekleştirilen mezuniyet törenine; BEUN Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ve Prof. Dr. Servet Karasu, Senatörler, akademik ve idari kadro ile mezunların aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Tilavetin ardından açılış konuşmalarına geçildi. Mezuniyet töreninin açılış konuşmasını gerçekleştirmek üzere kürsüye gelen BEUN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, sözlerine 7 Ekim 2023 yılından beri Filistin'de yaşanan soykırımı şiddetle kınayarak ve başta Gazze olmak üzere dünyanın her yerinde yaşanan katliamların ve zulümlerin bir an önce sona ermesini temenni ederek başladı.

Prof. Dr. Servet Karasu devam eden konuşmasında; üniversitelerin yenilikçi çalışmaları ortaya koyan, özgün çalışmalara ulaşma hedefiyle eğitim veren, sosyal, toplumsal, kültürel, ahlaki ve manevi değerlerle gençleri şekillendiren ve bu inançla meslek hayatına adım atmalarını sağlayan bilim yuvaları olduğunu belirterek şu sözleri dile getirdi:

"Hayalini kurduğunuz meslekler için çıktığınız bu kutlu yolda sabırla ve üstün özveriyle çalıştınız. Akademik bilgiyi özümseyerek, ülkemize ve milletimize faydalı olmak için gece gündüz gayret gösterdiniz. Artık bugün sizler sadece birer mezun değil; milletimizin ve ülkemizin aydınlığısınız. Sizleri başarılarınızdan dolayı kutluyorum. Bu duygu ve düşüncelerle yolunuz bahtınız açık olsun diyor sizlere saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum."

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu'nun ardından açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seyfullah Kara konuşmasına, törene katılım sağlayan herkesi selamlayarak başladı. Prof. Dr. Kara devam eden konuşmasında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olacak tüm öğrencilerin gelecekte önemli başarılar elde edeceklerine inandığını belirtti. Prof. Dr. Kara konuşmasının sonunda üniversitenin ve İlahiyat Fakültesinin gelişimine büyük katkılar sağlayan başta BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer olmak üzere törene katılım sağlayan herkese teşekkür ederek, tüm mezunları tebrik edip konuşmasını tamamladı.

Mezuniyet Töreninde BEUN İlahiyat Fakültesini birinci olarak tamamlayan Ceylan Kurt 2024-2025 Akademik Yılı İlahiyat Fakültesi mezunları adına bir konuşma gerçekleştirdi. Kurt konuşmasında fakülte birincisi olmaktan duyduğu mutluluğu belirterek Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olmanın gururunu yaşadığını ifade etti. Ceylan Kurt devam eden konuşmasında Gazze'de yaşanan zulmün bir an önce sona ermesini dileyerek sözlerinde Üniversite hayatı boyunca kendilerine her zaman destek olan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer başta olmak üzere tüm hocalarına, arkadaşlarına, ailesine ve başarısında emeği geçen herkese teşekkür edip konuşmasını bitirdi.

2024-2025 Akademik Yılı İlahiyat Fakültesi Mezuniyet Töreni, açılış konuşmalarının tamamlanmasının ardından fakülteyi dereceyle bitiren mezunlara başarı belgelerinin takdim edilmesiyle devam etti. Dereceye girenlere verilen ödül ve mezuniyet belgesi takdiminin ardından Mezuniyet Yemini gerçekleştirildi. Mezunların yemin etmesinin ardından kep atma törenine geçildi. Kep atma töreninin ardından ise hatıra fotoğrafı çekilmesiyle tören sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel BEUN İlahiyat Fakültesi Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika

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