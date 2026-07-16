BEUN\'lu Akademisyen Uluslararası İslam Medeniyeti Forumu\'nda Türkiye\'yi Temsil Etti

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hikmetullah Ertaş, Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen 1. Uluslararası İslam Medeniyeti Forumu'nda Türkiye'den davet edilen yalnızca beş akademisyenden biri olarak yer aldı. Doç. Dr. Ertaş, uluslararası bilim camiasının buluştuğu prestijli organizasyonda sunduğu bildiriyle BEUN'u başarıyla temsil etti.

Özbekistan İslam Medeniyeti Merkezi tarafından 7-11 Temmuz 2026 tarihleri arasında Taşkent, Semerkand ve Tirmiz şehirlerinde "İslam Medeniyeti: Barışın, Hoşgörünün ve Aydınlanmanın Yolu" temasıyla gerçekleştirilen forum, dünyanın dört bir yanından bilim insanlarını aynı platformda buluşturdu.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan forumun açılış programında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in katılımcılara gönderdiği mesaj okunurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın foruma gönderdiği mesaj ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu tarafından paylaşıldı. Dünyanın 46 ülkesinden yaklaşık 500 akademisyen, araştırmacı ve uzman katılırken, Türkiye'den ise yalnızca beş akademisyen davet edildi. Ankara Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesini temsilen davet edilen akademisyenler arasında yer alan Doç. Dr. Hikmetullah Ertaş, BEUN'u uluslararası akademik platformda başarıyla temsil etti.

Doç. Dr. Ertaş, İmam Tirmizi'nin İlmi Mirasını Uluslararası Akademik Camia ile Paylaştı

Forum kapsamında gerçekleştirilen "İmam Tirmizi ve Tirmiz Hadis Okulu" başlıklı oturumda söz alan İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hikmetullah Ertaş, "Bir Muhaddisin Portresi: İmam Tirmizi (ö. 279/892) ve İlmi Mirası" başlıklı bildirisini sundu.

Ertaş, sunumunda hadis ilminin en önemli simalarından İmam Tirmizi'nin ilmi kişiliğini, eserlerini, hadis metodolojisine sağladığı özgün katkıları ve İslam düşünce geleneği içerisindeki seçkin konumunu kapsamlı şekilde değerlendirirken, tarihi mirasın günümüz akademik çalışmaları açısından taşıdığı öneme de dikkat çekti.

Uluslararası düzeyde gerçekleştirilen forum, farklı ülkelerden araştırmacılar arasında yeni akademik iş birliklerinin geliştirilmesine, ortak bilimsel çalışmaların teşvik edilmesine ve İslam medeniyetinin ilim, hikmet, barış ve hoşgörü anlayışının uluslararası ölçekte daha güçlü şekilde tanıtılmasına önemli katkılar sundu.

"Akademisyenlerimizin Uluslararası Başarıları Üniversitemizin Bilimsel Gücünü Dünyaya Taşıyor"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, şu ifadeleri dile getirdi:

"Doç. Dr. Hikmetullah Karataş Hocamızın Türkiye'den yalnızca beş akademisyenin davet edildiği böylesine seçkin ve prestijli bir uluslararası bilim organizasyonunda Üniversitemizi temsil etmesi, bizler için büyük gurur ve mutluluktur. Hocamızın 46 farklı ülkeden yüzlerce bilim insanının katıldığı bu prestijli forumda sunduğu bildiri, ülkemizin yükseköğretim alanındaki nitelikli bilimsel üretim anlayışını en güzel şekilde yansıtmıştır. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak evrensel bilim anlayışını esas alan, uluslararası akademik iş birliklerini güçlendiren ve bilimsel üretkenliği teşvik eden çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Akademisyenlerimizin dünyanın farklı coğrafyalarında düzenlenen saygın bilimsel organizasyonlarda ortaya koydukları başarılar, Üniversitemizin uluslararası görünürlüğünü ve akademik saygınlığını her geçen gün daha da artırmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle Üniversitemizi uluslararası bilim camiasında başarıyla temsil eden kıymetli hocamız Doç. Dr. Hikmetullah Ertaş Hocamızı gönülden tebrik ediyor; bilimsel çalışmalarında üstün başarılarının artarak devam etmesini diliyorum." - ZONGULDAK