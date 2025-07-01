BEUN'lu Öğr. Gör. Yıldırımkaya, Uluslararası Yarışmada Başarı Elde Etti - Son Dakika
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BEUN'lu Öğr. Gör. Yıldırımkaya, Uluslararası Yarışmada Başarı Elde Etti

BEUN\'lu Öğr. Gör. Yıldırımkaya, Uluslararası Yarışmada Başarı Elde Etti
01.07.2025 10:59
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Rıza Yıldırımkaya, Çekya'daki prestijli keman yapım yarışmasında BEUN'u başarıyla temsil etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Devlet Konservatuvarı akademisyenlerinden Öğr. Gör. Rıza Yıldırımkaya, yalnızca 40 luthierin davet edildiği prestijli Uluslararası Keman Yapım Yarışması'nda BEUN'u ve Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

BEUN Devlet Konservatuvarı Çalgı Yapımı ve Onarımı Bölümü akademisyenlerinden Öğr. Gör. Rıza Yıldırımkaya, 3-8 Haziran 2025 tarihleri arasında Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen ve yalnızca 7 yılda bir gerçekleştirilen International Violin Making Competition Prague (Metelka Competition) adlı prestijli keman yapım yarışmasına katıldı. Yalnızca 40 seçkin luthierin davet edildiği bu uluslararası organizasyonda, dünyaca tanınmış keman yapımcıları ile birlikte yer alan Öğr. Gör. Yıldırımkaya, yapımı kendisine ait olan keman ile büyük beğeni topladı. Uzman jüri üyeleri ve yarışmacılar arasında karşılıklı değerlendirmelerin yapıldığı etkinlikte, Yıldırımkaya'nın eseri, Prag şehir merkezinde bulunan Prag Müzik Müzesi'nde 5 gün boyunca sanatseverlerin ziyaretine açık olan özel bir sergide yer aldı. Sergide, yalnızca 28 seçkin kemana yer verildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Üniversitemiz bünyesinde yürütülen akademik çalışmaların uluslararası platformlarda da takdir görmesi bizleri son derece gururlandırmaktadır. Öğr. Gör. Rıza Yıldırımkaya'nın, keman yapımında ulaştığı bu üstün düzey ve uluslararası alanda aldığı davet, hem ülkemizin müzik, kültür ve zanaat geleneği açısından hem de sanatsal ve kültürel çalışmalarla uluslararası arenada her daim adından gururla bahsettiren Üniversitemizin sanatsal üretimi bakımından büyük bir başarıdır. Bu vesileyle Çekya'nın başkenti Prag şehrinde düzenlenen böylesine anlamlı bir programda sanatın evrensel dilini, köklü kültürümüzle birleştirerek dünyaya duyuran Öğr. Gör. Rıza Yıldırımkaya hocamızı yürekten tebrik ediyor; çalışmalarında başarılarının devamını diliyorum. Hocamızın bu kıymetli başarısının, genç yeteneklere de ilham olacağını temenni ediyorum. Bu başarı, sadece bireysel bir yetkinliğin değil, aynı zamanda Üniversitemizin kültür ve sanat alanında ortaya koyduğu vizyonun da apaçık bir göstergesidir."

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, müzik ve enstrüman yapımı alanındaki bilimsel ve sanatsal üretimlerini uluslararası platformlara taşımaya, özgün çalışmalarla kültürel değerleri evrensel boyuta ulaştırmaya emin adımlarla devam ediyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel BEUN'lu Öğr. Gör. Yıldırımkaya, Uluslararası Yarışmada Başarı Elde Etti - Son Dakika

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