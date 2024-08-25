Beyaz önlükle başladı, gururla bitti

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İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tıp Fakültesindeki eğitimlerini başarıyla tamamlayan 59 genç hekim, diplomalarına kavuştu. Beyaz önlüklerini giyerek başladıkları 6 yıllık eğitim yolculuğunu gurur ve mutlulukla bitiren hekimler, keplerini havaya fırlatarak mezuniyet coşkusunu doyasıya yaşadı. 'Hekimlik Andı'nı hep birlikte okuyan gençler, konuklardan büyük alkış aldı.

İzmir Ekonomi Üniversitesinin kampüsünde bulunan amfitiyatroda düzenlenen 2023-2024 Akademik Yılı Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreni'ne; Rektör Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz ve Meclis Başkan Yardımcısı Mehmet Tahir Özdemir, Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Veysi Kubba, İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhun Özyurt, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlgi Şemin, İEÜ Medical Point Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Önder Limon, mütevelli heyet üyeleri ve davetliler katıldı.

Mezun arkadaşları için müzik dinletisi sundular

Törenin sunuculuğunu, tıp fakültesinde eğitim gören Ceren Ayık ve Berk Yılmaz yaptı. Tıp öğrencileri İrem Sezginer'in keman, Müge Çolakoğlu'nun ise piyano çalarak mezun arkadaşları için gerçekleştirdiği müzik dinletisi geceye renk katarken, konuklardan büyük beğeni topladı.

"Umut sizlersiniz"

Törende yaptığı konuşmada öğrencilere seslenen İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, "Tıp fakültesinde öğrendikleriniz, insanlığın sınırsız merakı ve bilgi arayışının binlerce yıldır yazılan kadim öyküsüdür. Bilim, deneyim ve mesleğimizin değerleriyle damıtılmış bir öyküdür bu. Bu öykü değerli, saygın ve onurludur. Onun için yeminimizde 'Mesleğimi bana öğretenlere, meslektaşlarıma ve öğrencilerime hak ettikleri saygıyı ve minnettarlığı göstereceğime' diyoruz. Bu öyküyü bilimle ve mesleğimizin değerleriyle yazma sırası şimdi sizde. Sürdürülebilir bir yaşam için dönüşmek zorundayız. Her dönüşüm, liderliğe gerek duyar. Sizler, bu toplumun eğitimli ve donanımlı bireyleri olarak bu dönüşüme liderlik etmek durumundasınız. Açıkçası, bunun bir tercih olmaktan çok ahlaki bir görev ve zorunluluk olduğunu düşünüyorum. Umut sizlersiniz" dedi.

"Yolunuz açık, bilgi, bilgelik ve sevgiyle aydınlık olsun"

Rektör Abacıoğlu, bilimi toplumla kucaklaştıran en önemli köprülerden birinin hekimler olduğuna dikkat çekerek, "Bu köprü; şefkatle, saygıyla, özenle inşa edildiğinde insanların yüreğine dokunuyor. Yüreğe dokunmadan hekimlik ve bilgelik olmuyor. Dokunacağınızı biliyorum. Mesleğimizin karşı karşıya olduğu tüm olumsuzluklara karşın hastalarımızın esenliği ve sağlığına her zaman öncelik vermeye, onları onurlandırmaya devam edeceğiz. Çünkü bizler, hekimlik mesleğinin onurunu ve saygın geleneklerini bütün gücümüzle koruyup geliştirecek dinginliğe, cesarete ve özgürlüğe sahibiz. Yolunuz açık, bilgi, bilgelik ve sevgiyle aydınlık olsun" ifadelerini kullandı.

"Önemli bir mihenk taşı olduk"

Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Veysi Kubba, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Medical Point Hastaneler Grubu arasında güçlü bir ortaklığın olduğunu belirterek mezunlara yönelik önemli mesajlar verdi. Kubba, "Edindiğiniz bilgi birikimi ve deneyimlerle insan hayatına dokunacak, toplum sağlığına katkı sağlayacak, geleceğin lider sağlık profesyonelleri olarak yola çıkıyorsunuz. Medical Point olarak bizler, sizlerin kariyer yolculuğunuzda önemli bir mihenk taşı olduk, olmaya da devam edeceğiz. Memleketimizin en iyi doktorları olmak için hastanemizde en son teknolojilerle, en karmaşık vakalarla çalışma fırsatını bulmuş; ayrıca bizim çalışma ilkelerimiz olan sevgi, saygı, sabır, sır, sadakat ve samimiyeti bizzat gözlemlemiş ve inanıyorum ki kendinize de ilke edinmişsinizdir. Çalışma hayatlarınız boyunca da bu doğrultuda ilerlemenizi temenni ederiz. Başta aileleriniz olmak üzere bu süreçte sizleri destekleyen herkese teşekkür etmek istiyoruz. Onların desteği olmasaydı, bu başarıları kutlayamazdık. Unutmayın ki, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Medical Point Ailesi olarak her zaman yanınızdayız" dedi.

"Dünyanın size ihtiyacı var"

İEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlgi Şemin ise mezunlarla gurur duyduklarını belirterek, "Dünyanın, yalnızca tıp biliminde yetenekli değil, aynı zamanda hastalıklardan koruma ve sağlığı geliştirme sanatına da derinden bağlı doktorlara ihtiyacı var. Dünyanın size ihtiyacı var. Siz, sadece tıp fakültesi mezunu değilsiniz; sağlık hizmetlerinin toplumsal sorumluluk, empati ve yenilikçilikle yönlendirildiği bir geleceğin meşale taşıyıcılarısınız. Statükoyu sorgulayacak, gerçekleri araştıracak ve mümkün olanın sınırlarını zorlayacak olan sizlersiniz. Bunu yaparak sayısız hayata umut ve şifa dağıtacaksınız. Buradan ayrılıp yeni rollerinize adım atarken, doktorluğun sadece bir meslek değil, bir çağrı olduğunu unutmayın. İnsanlığa hizmet etme, acı çekenlerin yanında olma ve kendi adına konuşamayanları savunma taahhüdüdür. Her biriniz ile inanılmaz derecede gurur duyuyoruz. Sizin başarınız bizim başarımızdır ve yolculuğunuza tanıklık etme ayrıcalığını yaşadığımız için mutluyuz. Yolunuz açık, her şey gönlünüzce olsun" diye konuştu. - İZMİR