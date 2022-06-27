Beyazgül'den yardım kuruluşuna kurban bağışı - Son Dakika
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Beyazgül'den yardım kuruluşuna kurban bağışı

27.06.2022 15:37
Beyazgül'den yardım kuruluşuna kurban bağışı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa'da bir yardım kuruluşunu ziyaret ederek kurban bağışında bulundu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa'da bir yardım kuruluşunu ziyaret ederek kurban bağışında bulundu.

Şanlıurfa'da yaklaşık 30 yıldır maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara, hayırseverlerin desteği ile yardım yapan Şanlıurfa AŞ Evi Derneğine bayram da kurban bağışı yapılabilecek. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, her yıl olduğu gibi bu yıl da AŞ Evi Derneğini ziyaret etti. AŞ Evi sorumlusu Ali Topal ile bir araya gelen Başkan Beyazgül yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. AŞ evinde yemek almaya gelen vatandaşlarla sohbet eden Başkan Beyazgül, kazanlarda pişirilen yemekleri bakraçlara koyarak vatandaşlara yemek dağıtımı yaptı.

Beyazgül, "Bende kurbanımı Şanlıurfa AŞ Evine verdim. İnşallah bereketli olur. AŞ evi hiçbir zaman yalnız bırakılmadı. Maddi durumu iyi olan vatandaşlarımız tarafından hep el uzatıldı. Şanlıurfa AŞ Evi onların sayesinde ayakta duruyor. AŞ evine yardım etmeyi unutmayalım. Evlerine az et giren insanlarımız var. Bu Kurban Bayramın da kurbanlarımızı buraya getirelim. Buraya verilen yardımların boşa gideceğini sanmıyorum. İhtiyaç sahibi ailelere burada 365 gün yemek yardımı yapılıyor. Bu bayram da AŞ Evi Derneğine yardım yapmayı unutmayalım" diye konuştu.

AŞ Evi Sorumlusu Ali Topal ise AŞ evinde kurban bağışı kabul ettiklerini ifade ederek Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür etti. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa, Kurban, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Beyazgül'den yardım kuruluşuna kurban bağışı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyazgül'den yardım kuruluşuna kurban bağışı - Son Dakika
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