Beyin cerrahı hasta çocuklar için yönetmen koltuğuna oturdu - Son Dakika
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Beyin cerrahı hasta çocuklar için yönetmen koltuğuna oturdu

26.03.2022 16:17

Beyin cerrahı hasta çocuklar için yönetmen koltuğuna oturdu Yönetmenliğini yaptığı filmin gelirini hasta çocuklara bağışlayacak Antalya'da beyin cerrahi uzmanı tarafından çekilen ve 1 Nisan'da vizyona girecek olan filmin gelirlerinin yarısını hasta çocuklara bağışlanacak.

Beyin cerrahı hasta çocuklar için yönetmen koltuğuna oturdu

Yönetmenliğini yaptığı filmin gelirini hasta çocuklara bağışlayacak

ANTALYA - Antalya'da beyin cerrahi uzmanı tarafından çekilen ve 1 Nisan'da vizyona girecek olan filmin gelirlerinin yarısını hasta çocuklara bağışlanacak. Alanya'da bir hastanede beyin cerrahı olarak görev yapan Dr. Mehmet Elçi, senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı 'Halil' filmi için gala gecesi düzenledi. Çekimlerinin ve ekibin büyük kısmı Alanya'dan oluşan film, 1 Nisan itibariyle Türkiye genelinde 120 salonda gösterime girecek.

Türkiye'de ki gişe gelirlerinin yarısını hasta bebeklere bağışladıklarını belirten Beyin Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet Elçi, "Alanya'da olduğumuz için burada ki Ela bebek için galamızı da bir yardım gecesine dönüştürelim istedik. İçeride yasal kampanya üzerinden bir yardımlaşma anonsu yapacağız. Bu belki bizim bir yol açmamız olabilir. Belki benden esinlenerek bir arkadaşım filminin, şarkısının gişesini, albümünün ve ya kitabının gelirini bağışlayabilir. Bu çocuklarımız hakkında bir farkındalık oluşturabiliriz. Sesimizi biraz daha yüksek duyurursak eğer bu bebeklerin ve ailelerin çektiği sıkıntıya ortak olabiliriz. Filmimiz Alanya'da da bir ilk. Çünkü ilk defa tamamen Alanya üretimli bir film vizyona çıkıyor" dedi.

Filmin konusu hakkında bilgi veren başrol oyuncusu Fethi Cağan Mertsöz, "Halil devlet tarafından yetiştirilmiş ama erken emekliye ayrılmış bir asker. Yine devlet tarafından bir görev için yeniden misyon ediyor ve yeniden bir serüvenin içine atlıyor. İnşallah beğenirler" ifadelerini kullandı.

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Yönetmen, Antalya, Alanya, Nisan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Beyin cerrahı hasta çocuklar için yönetmen koltuğuna oturdu - Son Dakika


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