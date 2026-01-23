Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel: "Çocuklarımızın güvenliği ve geleceği her türlü siyasi tartışmanın üzerindedir" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel: "Çocuklarımızın güvenliği ve geleceği her türlü siyasi tartışmanın üzerindedir"

Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel: "Çocuklarımızın güvenliği ve geleceği her türlü siyasi tartışmanın üzerindedir"
23.01.2026 17:29  Güncelleme: 17:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, Eyüpsultan'da yaşanan darp iddialarının ardından Beykoz'daki kreşlerin güvenliğini sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na devredileceğini açıkladı. Çocukların güvenliği ve geleceğinin önemine vurgu yaptı.

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, Eyüpsultan'da bir kreşte yaşandığı öne sürülen darp olayıyla ilgili konuşarak, "Beykoz'da yavrularımızın kılına zarar gelmeyecek bir sistemi inşa etmiş olmanın huzurunu ve gururunu yaşıyoruz" dedi.

Eyüpsultan'da bir aile, 3 yaşındaki çocuklarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı "Yuvamız İstanbul" isimli kreşte şiddet ve istismara uğradığını iddia etmiş; konuyla ilgili İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada idari ve adli sürecin takip edildiği aktarılmıştı. İddialara konu olan olayın ardından Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, Beykoz'da çocukların güvenliği ve kreşlerin Milli Eğitim Bakanlığı'na devri sürecini gerçekleştirdiklerini dile getirerek; kreşlerin devir kararıyla hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkarmayı amaçladıklarını paylaştı.

"Çocuklarımızın neşesi, güvenliği ve geleceği her türlü siyasi tartışmanın çok üzerindedir"

İddialara konu olan olayla alakalı Gürzel, Beykoz'daki kreşlerin güvenliği ve Milli Eğitim Bakanlığı'na devriyle alakalı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Beykoz'un evlatları denetimsiz sistemlere veya kişisel inisiyatiflere değil, devletimizin yarım asırlık eğitim çınarı olan Milli Eğitim Bakanlığımızın kurumsal güvencesine emanet olsun. Bu kapsamda Kasım 2025 Meclisi'nde mülkiyeti belediyemize ait 3 kreşimizi Milli Eğitim Bakanlığı'na devretme kararı aldık. Çünkü biliyoruz ki kreşlerimizde eğitimler; formasyon almış, her türlü güvenlik soruşturmasından geçmiş, profesyonel öğretmenlerimiz tarafından veriliyor. Evlatlarımız, MEB müfredatına uygun ve yüksek standartlı bir ortamda geleceğe hazırlanıyor. Devletimizin sarsılmaz denetim mekanizmaları, her bir evladımızın güvenliğini en üst perdeden takip ediyor. Biz Beykoz'da siyasi bir tercih değil, tamamen vicdani bir tercih yaptık. Kreşlerimizin devir kararıyla hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkarmak, yavrularımızı işin uzmanına teslim etmek ve siz anne -babaların başını yastığa huzurla koymasını sağlamak için atılmış bir adımdır. Bizler, Beykoz'da yavrularımızın kılına zarar gelmeyecek bir sistemi inşa etmiş olmanın huzurunu ve gururunu yaşıyoruz. Çocuklarımızın neşesi, güvenliği ve geleceği her türlü siyasi tartışmanın, her türlü günlük polemiklerin çok üzerindedir. Onlar bize emanettir. Biz de bu kutsal emanete, devletimizin ciddiyeti ve bir anne titizliğiyle sahip çıkmaya devam edeceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Bakanlığı, Yerel Yönetim, Eyüpsultan, Güvenlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel: 'Çocuklarımızın güvenliği ve geleceği her türlü siyasi tartışmanın üzerindedir' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YPG’li teröristlerin öldürdükleri sivilleri saydığı ortaya çıktı YPG'li teröristlerin öldürdükleri sivilleri saydığı ortaya çıktı
Galatasaray, Noa Lang’ı İstanbul’a getiriyor Galatasaray, Noa Lang'ı İstanbul'a getiriyor
DEM Parti Iğdır İl Eş Başkanı Kaynar tutuklandı DEM Parti Iğdır İl Eş Başkanı Kaynar tutuklandı
BM’nin gündeminde Suriye var Şara’ya tam destek BM'nin gündeminde Suriye var! Şara'ya tam destek
Mazlum Abdi’den Barrack ve Barzani’ye ziyaret Mazlum Abdi'den Barrack ve Barzani'ye ziyaret
ABD basını: Trump Suriye’deki ABD askerlerini geri çekecek ABD basını: Trump Suriye'deki ABD askerlerini geri çekecek

17:56
10 gündür durmadan yağıyor Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı
10 gündür durmadan yağıyor! Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı
17:42
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı
17:10
Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
17:03
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti’nin ’’saç örme’’ akımına destek verdi
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti'nin ''saç örme'' akımına destek verdi
16:05
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
16:02
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 19:17:28. #7.11#
SON DAKİKA: Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel: "Çocuklarımızın güvenliği ve geleceği her türlü siyasi tartışmanın üzerindedir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.