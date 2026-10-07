Beykoz Çubuklu\'da dükkanı boşaltılan Yıldız, üç yıldır inşaat yapılmadığını söyledi

Beykoz Çubuklu'da 8 yıl boyunca işlettiği dükkanın 2023 yılında riskli yapı kararıyla boşaltıldığını belirten Murat Metin Yıldız, müteahhit firma Ağaoğlu'nun mağduriyetini gidermediğini ve aradan geçen üç yıla rağmen alanda herhangi bir çivi çakılmadığını söyleyerek, yetkililerden yardım istedi.

Beykoz Çubuklu Dedeoğlu Caddesi üzerinde yıllarca esnaflık yapan Murat Metin Yıldız, riskli alan ilan edilmesinin ardından dükkanından zorla çıkarıldığını belirtti. Zararının tazmin edileceğinin ve mağdur edilmeyeceğinin söylendiğini ancak sonrasında hiçbir muhatap bulamadığını söyleyen Yıldız, bir sabah geldiklerinde doğalgaz, elektrik ve sularının kesildiğini belirtti. Yaşanan süreçte onlarca çalışanın işsiz kaldığını dile getiren Yıldız, aradan geçen üç yıla rağmen binanın yapılmadığını, atıl kalan harabe yapının alkol ve uyuşturucu bağımlılarının meskeni haline geldiğini kaydetti.

"Bu dükkanda yıllarca emeğimiz vardı, emeğimizi heba ettiler"

Tahliyenin ardından yaşananları anlatan Murat Metin Yıldız, "Bu arkanızda görmüş olduğunuz dükkan yıllarca işletmiş olduğum bir dükkandı. Yaklaşık 8 yıl burayı işlettim. Fakat burası 2023 yılında bir inşaat firması tarafından, bir müteahhit tarafından riskli alan ilan ettirildi. ve ben bu dükkandan zorla çıkarıldım. Bu dükkanda yıllarca emeğimiz vardı, emeğimizi heba ettiler. Burada çalışan onlarca arkadaşımız, kardeşimiz vardı. Hepsi işsiz kaldı. Bir gün bir sabah geldiğimizde doğalgazımızı ceberut bir şekilde kestiler. Bizim elektriğimizi de direkten kestiler. Su sayacımızı söktüler. İnşaat firmasıyla defalarca görüşmeme rağmen ilk başlarda görüşmemde zararımı tanzim edeceklerini söylediler. Beni mağdur etmeyeceklerini söylediler ama beni buradan çıkardıktan sonra benimle hiçbir şekilde iletişim kurmadılar. Onları defalarca aradım. Defalarca aramama rağmen bana herhangi bir geri dönüş sağlamadılar. Hakkımı vermediler" dedi.

"Uyuşturucu kullananlar burayı mesken edinmişler"

Dükkanın üç yıldır atıl vaziyette olduğunu, alkol ve uyuşturucu ticareti yapan ve kullananların dükkanı mesken tuttuğunu ifade eden Yıldız, "Bu dükkanda çok emeğim var. Burada emek harcayan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, dostlarımız oldu. 2023 yılından beridir de burada bir inşai faaliyette bulunmadılar. Burada bir inşaat yapma amacıyla bizi çıkardılar. Ama üç yıldır bu gördüğünüz yer harabe bir vaziyette, atıl bir vaziyette bekliyor. Buraya gece alkolikler, uyuşturucu tüccarları giriyor. Uyuşturucu kullananlar burayı kendilerine mesken edinmişler. Burayı atıl vaziyette kullanıyorlar. Madem bu inşaatı yapmayacaktınız, madem burada inşai bir faaliyette bulunmayacaktınız, bizim niye ekmek teknemizle oynadınız? Neden bizi mağdur ettiniz? Niye onlarca insanı işsiz bıraktınız? Yazık günah değil mi?" ifadelerini kullandı.

"Hakkımızı vereceğini söyleyen müteahhit bizim hakkımızı neden vermedi"

Yetkililerden bu konuda yardım beklediklerini vurgulayan Yıldız, "Ben buradan yetkililere seslenmek istiyorum. Arkamda görmüş olduğunuz alan ahşap bir binaydı. Ahşap bir dükkandı. ve burası riskli ilan edildi. Madem riskli alan ilan ediliyor, biz burada kiracıydık. Bizim hiçbir hakkımız yok mu? Hiçbir hukukumuz yok mu? Bizim var olan hakkımızı kim gözetecek?" dedi.