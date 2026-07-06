Beykoz Belediyesi Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, "Beykoz'da hizmete kilit vurmak isteyenlere geçit yok" - Son Dakika
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Beykoz Belediyesi Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, "Beykoz'da hizmete kilit vurmak isteyenlere geçit yok"

Beykoz Belediyesi Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, "Beykoz\'da hizmete kilit vurmak isteyenlere geçit yok"
06.07.2026 16:34  Güncelleme: 16:41
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Beykoz Belediye Meclisi Temmuz ayı ilk birleşimi, CHP'li üyelerin meclis salonuna inmeyerek divanı sabote etmesiyle açılamadı. Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, CHP'yi 'sorumsuz ve kaprisli' olarak nitelendirerek oturumu saat 21.00'e erteledi.

Beykoz Belediye Meclisi Temmuz ayı ilk birleşimi, CHP meclis üyelerinin meclis salonuna inmemesi ve divanı sabote etmesi nedeniyle zamanında açılamadı. Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, CHP grubunun bu sorumsuz ve kaprisli tavrına sert tepki göstererek oturumu aynı akşam saat 21.00'e erteledi.

"Beykoz'un kapısına kilit vurulmasına izin vermeyeceğiz"

Yaşanan meclis krizinin ardından salonu terk etmeyen AK Parti grubu adına konuşan Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, CHP'nin bu tavrının doğrudan Beykoz halkına saygısızlık olduğunu vurguladı. Gürzel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Burada kişisel nazlar, kaprisler veya ne olduğunu bilmediğimiz suni sorunlar nedeniyle meclisimizin ağırlığını kimsenin kaybettirmeye hakkı yoktur. Divan kurulunu sabote etmek, meclisi toplamamak doğrudan doğruya Beykoz halkının hizmetine kilit vurmaktır. Bizler, gecemizi gündüzümüze katarak komşularımızın sorunlarını çözmek için buradayız. Hizmet bekleyen Beykozluların işlerini aksatmaya, belediyeyi işlevsiz bırakmaya çalışan bu küçük hesapları ve kaprisleri şiddetle kınıyoruz."

"Hesabını er ya da geç Beykoz halkına verecekler"

CHP grubunu sorumluluk almaya ve halkın verdiği göreve saygı duymaya davet eden Gürzel;

"Bizler seçilmiş insanlarız. Kamu görevimizi yerine getirmek, Beykoz 'un çıkarlarını her şeyin üstünde tutmak zorundayız. Kimsenin kendi kişisel ya da siyasi sıkıntılarını bu meclisin, bu ilçenin sorunlarının önüne koymaya hakkı yoktur. Meclisi kilitleyerek Beykoz'a zaman kaybettirenler bunun hesabını er ya da geç Beykoz halkına verecektir" dedi.

Meclis saat 21.00'e ertelendi

Gürzel, tüm engelleme girişimlerine ve meclis divanının toplanamamış olmasına rağmen hizmet sürecini aksatmayacaklarını belirterek, tüm meclis üyelerine akşam saat 21.00'de yapılacak olan oturum için resmi çağrıda bulundu.

AK Parti grubu olarak Beykoz halkının mülkiyet, imar ve hizmetle ilgili hiçbir konusunu erteletmeyeceklerini ifade eden Gürzel, meclis oturumunun ne olursa olsun gerçekleştirileceğini tüm kamuoyuna duyurdu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Beykoz Belediyesi, Belediye, 3. Sayfa, Politika, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Beykoz Belediyesi Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, 'Beykoz'da hizmete kilit vurmak isteyenlere geçit yok' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beykoz Belediyesi Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, "Beykoz'da hizmete kilit vurmak isteyenlere geçit yok" - Son Dakika
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