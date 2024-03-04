Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Yerel Seçim Öncesi Yeni Projeleri Açıkladı

Yerel seçim öncesi düzenlenen son Meclis toplantısında, göreve geldiği günden bugüne 252 yeni projeyi ilçeye kazandırdıklarını belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Beylikdüzü Belediyesi olarak memleketin dört bir yanına ilham olmaya devam edeceğiz ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yoldan 1 milim bile sapmadan yeni projeleri hayata geçirmek için var gücümüzle çalışacağız. Beylikdüzü'ne ve ülkemize yeni belediyecilik felsefesini kazandıracağız" diye konuştu.
Beylikdüzü Belediyesi Mart ayı Meclis toplantısı, Belediye Meclis Salonu'nda Başkan Çalık'ın yönetiminde gerçekleşti. Yerel seçim öncesi son Meclis toplantısının açılış konuşmasına şubat ayında şehit olan askerleri rahmet ve minnetle anarak başlayan Başkan Çalık, ilçede 5 yılda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Beylikdüzü'nde mart ayı içerisinde birçok projenin açılışının gerçekleşeceğinin de müjdesini veren Başkan Çalık, şunları söyledi:
"Beylikdüzü Belediyesi olarak ciddi çalışmalar yapıyoruz. Memleketin dört bir yanına ilham olmaya devam edeceğiz ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yoldan 1 milim bile sapmadan yeni projeleri hayata geçirmek için var gücümüzle çalışacağız. Beylikdüzü'ne ve ülkemize yeni belediyecilik felsefesini kazandıracağız."
252 yeni projeyi Beylikdüzü'ne kazandırdıklarını belirten Başkan Çalık, şöyle devam etti:
"BİZE GÖRE ÇILGIN PROJELER, MİLLETİN DERDİNE GERÇEKÇİ PROJELER ÜRETEN PROJELERDİR"
"2019 yılında göreve gelirken, yönettiğimiz kentte daha adil bir kentsel hizmet anlayışını ve yepyeni bir yaşamı inşa etmek için yola çıkmıştık. Bizim anlayışımıza göre çılgın projeler, milletin dertlerine gerçekçi çözümler üreten projelerdir. Büyük cümleler kuran değil; yaptıklarıyla milletin nefes almasını sağlayan icraatlardır. Dur durak bilmeden ilçemize yepyeni tesisler kazandırdık, yeni hizmetlere imza attık, pek çok faaliyet gerçekleştirdik. Geride bıraktığımız 5 yılda altyapıdan yeşil alanlara, sosyal projelerden, kentsel projelere, eğitimden sağlığa, kültür sanattan, afet hazırlık çalışmalarına kadar onlarca önemli projeyi hayata geçirmenin ve Beylikdüzü'ne yeni değerler kazandırmanın gururunu yaşadık. Bu yolda emekleri için tüm yol arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.
"PUSULAMIZ HER ZAMAN BEYLİKDÜZÜ OLDU"
Aile demek, millet demek. Aile demek, gelecek demek. Aile tehlikedeyse, geleceğimiz tehlikededir. Aile yasakla, baskıyla korunmaz. Aile hizmetle, destekle, hayat kalitesiyle korunur. Bu nedenle bizler ailelerimiz, hanelerimizi merkeze aldık. Beylikdüzü'nün ailelerinin hayatını kolaylaştırmak, ihtiyaç duyana destek olmak, emeklilerimize iyi bakmak, çocukların sağlıklı yetiştirmeleri için önlem almak, yaşam kalitelerini yükseltmek bizim için öncelik oldu. Beylikdüzü'nde aileler mutlu, huzurlu, umutlu olacak. Aile mutlu olacak ki millet mutlu olacak. Aile huzurlu olacak ki millet huzurlu olacak. Beylikdüzü bunun modeli olacak. İlk günden itibaren bu şevkle çalıştık. İşte bu yüzden pusulamız her zaman Beylikdüzü oldu."
Proje ve çalışmalarını da anlatan Başkan Çalık, şu bilgileri verdi:
"BİZ İŞİMİZLE KONUŞTUK, ANLATMADIK GÖSTERDİK"
"Biz işimizle konuştuk, anlatmadık gösterdik. 31 Mart 2024 yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. Geride bıraktığımız 5 yılda ilçede 160 kilometre yağmur suyu, atıksu ve içme suyu hattını tamamladık. 57 kilometre yeni yol, 358 bin ton asfalt, 1 milyon metrekare yeni yeşil alan ile 820 kültür-sanat etkinliğini Beylikdüzü'nde gerçekleştirdik. 'Burada park olur mu' denen her yerde park yaparak ilçemize 74 yeni park kazandırdık. Yaşam Vadisi, Yakuplu Kent Ormanı ve Gürpınar 100. Yıl Kent Ormanı'nı tamamlayarak ilçemize kazandırdık. Can dostlarımız için 70 ayrı mama istasyonu ile günlük 3 ton besleme yaptık. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız için 98 bin gıda alışveriş kartı, 784 haneye 551 bin 166 kişilik sıcak yemek ve 26 milyon TL değerinde erzak yardımı ile desteklerimizi 241 binden fazla haneye ulaştırdık. 5 yıl daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda, gösterdiği hedefe hep birlikte, durmadan ve yorulmadan koşacağız."
Beylikdüzü'nde açılışı için gün sayılan projelere de değinen Başkan Çalık, '3 Köy 3 Meydan' projesinin yakında tamamlanacağı ve kente kazandırılacağını duyurarak, şunları dile getirdi:
"ÖĞRETMEN FEDAİ ALTUN KAPALI SPOR TESİSİ'Nİ 10 MART'TA AÇIYORUZ"
"5 Mart'ta Engelsiz Yaşam Merkezimizin, 8 Mart'ta ise kreşler ve Anne- Çocuk Merkezi'nin açılışını gerçekleştireceğiz. Beylikdüzü Otizm Aktivite Merkezi'ni de yine bu toplu açılışlarımızın içerisinde bu kente kazandıracağız. Malatya'da atanamadığı için çalıştığı inşaatta elektrik trafosu boyarken hayatını kaybeden Fedai Öğretmen'in adını taşıyan Öğretmen Fedai Altun Kapalı Spor Tesisi'ni de 10 Mart'ta açıyoruz. Beylikdüzü'nde çocuk ve gençleri önceleyen projeleri titizlikle yürütmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda Beylikdüzü SMART-B Girişimcilik ve İnovasyon Merkezlerini açtık ve TEKMER'i yakın zamanda hayata geçiriyoruz. Afet ve Acil Durum Müdahale araçları aldık ve Afet Durum Müdahale İstasyonlarını 10 farklı mahallemize koyuyoruz. Bu Türkiye'de bir ilk oluyor. Öte yandan teknoloji tabanlı afet müdahale ve koordinasyon sistemini devreye aldık ve Beylikdüzü olarak seller, yangınlar ve depremler yaşayan memleketlerimizin yanında olduk. Komşularımızın takdiri ile 5 yıl daha bu kente hizmet etmek için var gücümüzle çalışacağız."
"HAKKINIZI HELAL EDİN"
Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyelerine çiçek ve teşekkür plaketi takdim eden Çalık, "İyi günlerimiz oldu, sıkıntılı anlarımız oldu. Zorlukları hep birlikte göğüsledik. Bu dönem içerisinde sesimiz yükseldiyse, kalp kırdıysak, yanlış bir söz söylediysek hakkınızı helal edin. Bizden yana da varsa bir hakkımız helal olsun" dedi.
Son Dakika › Yerel › Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Yerel Seçim Öncesi Yeni Projeleri Açıkladı - Son Dakika
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