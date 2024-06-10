Beylikdüzü Belediyesi Çevre Şenliği ve Kahve Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika
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Beylikdüzü Belediyesi Çevre Şenliği ve Kahve Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen Çevre Şenliği ve Kahve Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte kahvenin gelişim süreci, sağlığa ve ekonomiye olan etkileri ele alındı. Festivalde çeşitli kahve türlerini deneyimleme fırsatı bulunurken, geri dönüşümün önemi de vurgulandı.

10.06.2024 10:55
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Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen Çevre Şenliği ve Kahve Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe katılanların çeşit çeşit kahveleri deneyimleme fırsatı bulduğu festivalde, kahvenin gelişim süreci, sağlığa ve ekonomiye olan etkilerinin de ele alındığı söyleşiler de düzenlendi.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen Çevre Şenliği ve Kahve Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Yaşam Vadisi 1. Etap Çanakkale Rölyef Alanı'nda düzenlenen festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Eğitmen ve Yazar Atilla Yılmaz'ın 'Türk Kahvesinin 500 Yıllık Öyküsü ve Yeni Nesil Yapım Teknikleri' söyleşiyle başlayan etkinlikte Coşkun Sezer, 'Bean To Bar ve Aşamaları', Dr. Dyt. Şefika Aydın Selçuk ve Uzm. Dyt. Pınar Kural Enç 'İki Dost Diyetisyenle Kahve Keyfi', İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nüket Sivri 'İçecek Sektörüne Çevresel Bakış', Sam Çeviköz,'Coffee, Hayat ve Lifestyle', Hasan İskender ise 'Barista Nedir ve Ne İş Yapar' konulu söyleşileriyle kahveseverlerle buluştu. Festivale katılanlar geleneksel Türk kahvesinin yanı sıra çeşitli sıcak ve soğuk kahve türlerini deneyimleme fırsatı buldu.

Geri dönüşümün önemine dikkat çekildi

2 gün süren festivalde; kahve üretimi yapan firmalar, termos üreticileri, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve eğitim kurumları da festivale katılarak çevreyi korumanın önemine dikkat çekmek için çalışmalar yaptı. Kahve tüketilirken kullanılan kağıt bardak, plastik şişe ve pipetlerin geri dönüştürülmesine yönelik atölyelerin yapıldığı festivalde kurulan spor alanlarında vatandaşlar spor yaparak temiz havanın tadını çıkardı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beylikdüzü Belediyesi Çevre Şenliği ve Kahve Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beylikdüzü Belediyesi Çevre Şenliği ve Kahve Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika
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