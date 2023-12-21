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Beylikdüzü Kış Festivali Başladı

Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen Beylikdüzü Kış Festivali, ışıklar ve süslemelerle donatılan festival alanında müzik dinletileri ve sahne performanslarıyla başladı. Festivalde stantlar ve buz pisti de yer alıyor. Festival, 31 Aralık'ta sona erecek.

Beylikdüzü Kış Festivali Başladı
21.12.2023 - 16:48,
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Beylikdüzü'nde yeni yıl heyecanı, Beylikdüzü Kış Festivali ile başladı. Beylikdüzü Belediyesi tarafından ışıklar ve süslemelerle donatılan festival alanı, müzik dinletileri ve sahne performanslarına ev sahipliği yapacak. Çeşitli stantlar ve buz pistinin de yer aldığı festival, 31 Aralık'ta son bulacak.

Beylikdüzü Belediyesi'nin düzenlediği Beylikdüzü Kış Festivali başladı. Yaşam Vadisi 1. Etap içerisinde ışıklar ve süslemelerle donatılan festival alanı, ilk gününden ilçe halkının yoğun ilgisini topladı. Buz pisti, birbirinden renkli hediyelik ürünler ve yiyecek-içecek stantlarının da yer aldığı alan, 31 Aralık tarihine kadar 16.00 - 23.00 saatleri arasında açık olacak. Festival programı kapsamında ayrıca; 23 Aralık Cumartesi ve 30 Aralık Cumartesi günleri saat 19.00'da Off The Record, 24 Aralık Pazar günü saat 19.00'da ise School Of Samba grubu performansıyla sahnede olacak.

"2024'ÜN CUMHURİYETİMİZİN İKİNCİ YÜZYILINA YAKIŞIR BİR YIL OLMASI TEMENNİ EDİYORUM"

İlçe halkını Beylikdüzü Kış Festivali'ne davet eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Hem ülkemiz hem de tüm dünya açısından oldukça zor geçen bir yılı geride bıraktık. Yılın tüm yorgunluğunu atmak ve keyifli vakit geçirmek için Yaşam Vadisi'nin giriş noktasında kurmuş olduğumuz Beylikdüzü Kış Festivali alanına tüm komşularımızı bekliyoruz. 2024'ün Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışır bir yıl olması temenni ediyor; ülkemize ve dünyaya, başta sağlık olmak üzere barış ve refah getirmesini diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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