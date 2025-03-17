Beylikdüzü'nde 2. Geleneksel Çanakkale Geçilmez Satranç Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde 2. Geleneksel Çanakkale Geçilmez Satranç Turnuvası Düzenlendi

Beylikdüzü\'nde 2. Geleneksel Çanakkale Geçilmez Satranç Turnuvası Düzenlendi

Beylikdüzü Belediyesi'nin düzenlediği '2. Geleneksel Çanakkale Geçilmez Satranç Turnuvası'nda 385 sporcu, 6 farklı kategoride mücadele etti. Turnuva, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirildi ve katılımcılara ödüller verildi.

17.03.2025 15:17  Güncelleme: 15:27
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Gelenekselleşen etkinlikleriyle Türkiye'nin dört bir yanından gelen her yaştan sporcuyu buluşturan Beylikdüzü Belediyesi'nin düzenlediği "2. Geleneksel Çanakkale Geçilmez Satranç Turnuvası'nda hamleler konuştu. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110.yıl dönümü kapsamında düzenlenen ve iki gün süren turnuvada, 6 farklı kategoride 385 sporcu mücadele etti.

Sporun her alanını destekleyen ve etkinlikleriyle Beylikdüzü'nü sadece ilçe halkının değil, Türkiye'nin dört bir yanındaki sporcuların da uğrak noktalarından biri haline getiren Beylikdüzü Belediyesi, Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı çerçevesinde ödüllü satranç turnuvası düzenledi. Belediye'nin, Türkiye Satranç Federasyonu Beylikdüzü İlçe Temsilciliği iş birliğiyle Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirdiği "2.Geleneksel Çanakkale Geçilmez Satranç Turnuvası" yoğun ilgi gördü. Turnuvanın açılış töreninde; Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Emel Turan, Beylikdüzü Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Pınar Saraç, Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Postacı ve Türkiye Satranç Federasyonu Beylikdüzü İlçe Temsilcisi Nihat Pamukçu günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yaptı.

Konuşmasına, Çanakkale'de büyük bir mücadele sergileyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet ve rahmetle anarak başlayan Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Emel Turan, "Geleneksel hale getirdiğimiz satranç turnuvasına göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ülkemizin birçok ilinden, İstanbul'un birçok ilçesinden ve tabii ki güzel ilçemiz Beylikdüzü'nden katılan sporcularımız umarım en iyi derecelerle turnuvayı tamamlar. Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık'a sağlıktan kültüre, spordan bilişime kadar her alanda göstermiş olduğu vizyonuyla bizlere de bu anlamda çalışma fırsatı tanıdığı için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Turnuvaya Türkiye'nin çeşitli illerinden yüksek katılım

İki gün süren turnuvada, 6 farklı kategoride toplam 385 sporcu mücadele etti. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen sporcuların da yer aldığı turnuvada, kıran kırana geçen mücadelenin ardından her kategoride ilk 3'e girenlere kupa ve para ödülü verildi. Ayrıca turnuvaya katılan tüm sporculara Nuri Kurtcebe'nin Nazım Hikmet-Kuvayi Milliye kitabı ve hatıra madalyası hediye edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beylikdüzü'nde 2. Geleneksel Çanakkale Geçilmez Satranç Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika

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