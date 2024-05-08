Beylikdüzü'nde Balıkçıdan Ucuz Balık Kampanyası - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Balıkçıdan Ucuz Balık Kampanyası

Beylikdüzü'nde bulunan balıkçı Kenan Balcı, pahalılığa ve enflasyona inat diyerek kilosu 300 lira olan Karadeniz somonu ve alabalıkları 120 liradan satmaya başladı. Tezgahta bulunan somon ve alabalıklardaki fiyatın düşmesi vatandaşların yüzünü güldürdü.

08.05.2024 09:19
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Beylikdüzü'nde bulunan balıkçı Kenan Balcı, pahalılığa ve enflasyona inat diyerek kilosu 300 lira olan Karadeniz somonu ve alabalıkları 120 liradan satmaya başladı. Tezgahta bulunan somon ve alabalıklardaki fiyatın düşmesi vatandaşların yüzünü güldürdü.

Denizlerde av yasağının başlamasının ardından bir çok tezgahta balık fiyatlarında artış yaşanmıştı. Beylikdüzü'nde bulunan Türkiye Deniz Canlı Müzesi Balıkçı Kenan Tesisleri sahibi Kenan Balcı, son aylarda yaşanan fiyat artışlarına ve enflasyona karşı farkındalık oluşturmak için yeni bir kampanya başlattı. Sezonunda dahi kilosu 300 liradan tezgahlarda yer bulan Karadeniz somonu ve alabalığını 120 liradan satmaya başladı. Ortalama kilosu 2 ile 3.5 arasında olan Karadeniz somonunun ucuz olması vatandaşların yüzünü güldürdü. Ucuz balığı duyan bir çok vatandaşın tezgaha gelerek balık aldığı görüldü.

"120 lira gerçekten ucuz, bol bol alacağız inşallah"

Karadeniz somonunun kilosunun 300 liradan 120 liraya düştüğünü duyup balık almaya gelen Ali İhsan Küçük isimli vatandaş, "Balıklar ucuz vallahi bizim hesabımıza da uyuyor. 120 lira gerçekten ucuz, bol bol alacağız inşallah. Balığı çok severim burada taze balıklar. Her sezon balık yiyoruz" dedi.

"Bizim tek gayemiz bol olan balığı halkımıza ucuza sunmak"

Beylikdüzü'ndeki tesisinde pahalılığa ve enflasyon ile mücadeleye dikkat çekmek için kampanya yaptığını duyuran balıkçı Kenan Balcı, "Dolaplarda, dipfrizlerde boş yeriniz varsa doldurun. Niçin? Gelecek için pahalılığa inat. Efendim, her şeyden ucuz. Balık nedir efendim, balık altındır. Çok çok ucuz üçte bir fiyatına. Arkadaşlara çok teşekkür ederim. Biz ucuz fiyata sattığımız için halkımıza gönül verdiğimiz için bize de ucuz veriyorlar. Biz de ucuz satmaya devam edeceğiz. Balık, anne sütüyle eş değer. Balık çok önemli. Efendim neden önemli yan etkisi olmayan tek ilaç balık. Her zaman halkımıza ucuz balık uygun balık yedirmeye gayret edeceğiz. Gemilerimiz otomatik ağ çeken gemilerimizde balık avı yasaklandı. İnsan gücüyle çekilen ağlarımız, dalyanlarımız bunlar serbest. Balık bazı türler çok pahalı. Bizim tek gayemiz var halkımıza ucuz olan bol olan balığı sunmak. Bir gün yiyen haftada 3 defa yesin kilosu yalnızca 120 lira. Bakın efendim Karadeniz alası, Karadeniz somonu. Türk halkı çok şanslı çünkü Allah Karadeniz'i Marmara'yı Türk halkına armağan vermiş. Tükenmeyen madenlerimiz efendim. Tut tut bitmiyor sat sat bitmiyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beylikdüzü'nde Balıkçıdan Ucuz Balık Kampanyası - Son Dakika

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