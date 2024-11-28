Beylikdüzü'nde Erişilebilirlik Çalıştayı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Erişilebilirlik Çalıştayı Gerçekleştirildi

Beylikdüzü\'nde Erişilebilirlik Çalıştayı Gerçekleştirildi

Beylikdüzü Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında 'Farkındalık ve Erişilebilirlik' çalıştayı düzenledi. Çalıştayda, erişilebilirlik sorunları tespit edilerek çözüm önerileri geliştirildi.

28.11.2024 17:21  Güncelleme: 17:27
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Beylikdüzü Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, "Farkındalık ve Erişilebilirlik" çalıştayı düzenledi. Yedi farklı çalışma grubu ile üç oturumda gerçekleştirilen çalıştayda katılımcılar, erişilebilirlik konusundaki mevcut sorunları tespit ederek, çözüm önerileri geliştirdi.

Beylikdüzü Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında "Farkındalık ve Erişilebilirlik" Çalıştayı düzenledi. Beylikdüzü Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi tarafından düzenlenen çalıştay, özel gereksinimli bireyler için daha kapsayıcı bir yaşam alanı oluşturulmasında önemli bir adım atılmasına imkan sağladı. Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi, Sevgi Soysal Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştaya, İstanbul'daki birçok ilçe belediyesi, dernekler, vakıflar ve sivil toplum kuruluşları katıldı. Çalıştay, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın açılış konuşması ile başladı. Ardından Hakan Ceyhan'ın yazıp yönettiği ve sosyal sorumluluk projelerinde birçok ödül alan Empati Dans Tiyatrosu'nun birbirinden yetenekli dansçıları sahnede unutulmaz bir performans sergiledi. Yedi farklı çalışma gurubu ile üç oturumda gerçekleştirilen çalıştayda katılımcılar, erişilebilirlik konusundaki mevcut sorunları tespit ederek, çözüm önerileri geliştirdi ve bu öneriler sundu.

"Eşit yaşamın öncüsü Beylikdüzü"

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, açılış konuşmasında erişilebilirliğin yalnızca bugünün değil, geleceğin vizyonu olduğuna vurgu yaparak, "Engelleri aşmanın ilk adımı, zihinlerimizi dönüştürmekten geçer" diyerek tüm katılımcılara çağrıda bulundu. Konuşmasının devamında kenti erişilebilir bir hale getirmenin ilk adımının farkındalık oluşturmak oluğuna vurgu yapan Başkan Çalık, "Bugün burada Beylikdüzü'nde eşit ve erişilebilir bir yaşama dair fikirlerimizi şekillendirmek için bir aradayız. Eşitlik bireylerin yaşadığı fiziksel ya da zihinsel farklılıklardan ibaret değildir. Aslında bu farklılıkları görmezden gelen ve fırsat eşitliği sunamayan sistemlerdir. Beylikdüzü'nde kimseyi geride bırakmayan bir kent hedefiyle çalışıyoruz. Eşit yaşamın öncüsü Beylikdüzü'nde her komşumuz için sürdürülebilir, kapsayıcı ve daha erişilebilir bir kentsel yaşam hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz. Bugün burada üreteceğimiz fikirler Beylikdüzü'nün, İstanbul'un ve Türkiye'nin erişilebilirlik ve farkındalık vizyonuna ışık tutacaktır. Kimsenin dışlanmadığı, herkesin eşit fırsatlara sahip olduğu Beylikdüzü için daha yapacak çok işimiz var. Bugünkü çalıştayın çok değerli sonuçlarının olacağına yürekten inanıyorum. Engellerin tamamen ortadan kalktığı bir Beylikdüzü hayaline ortak olduğunuz için hepinize yürekten teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Çalıştay üç oturumda tamamlandı

Gün boyu süren çalıştay, yedi farklı grup tarafından üç oturumda gerçekleştirildi. Oturumlar, erişilebilirlik ve ulaşım, eğitimde erişilebilirlik, sağlık ve rehabilitasyon, teknoloji ve dijital erişim, sosyal katılım ve kültürel faaliyetler, yasal haklar ve savunuculuk, medya ve farkındalık başlıklarında yapıldı. Her grup, konu başlıkları üzerinden mevcut sorunları analiz ederek, çözüm önerileri geliştirdi. Çalıştayın sonunda, tüm katılımcılar, daha erişilebilir bir Beylikdüzü için ortak bir vizyon oluşturdu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beylikdüzü'nde Erişilebilirlik Çalıştayı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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