Beylikdüzü'nde Hatay Esnafı Yöresel Lezzetleri Tanıttı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Hatay Esnafı Yöresel Lezzetleri Tanıttı

Beylikdüzü\'nde Hatay Esnafı Yöresel Lezzetleri Tanıttı

Hatay'ın 15 farklı ilçesinden gelen esnaflar, Beylikdüzü'nde yöresel lezzetlerini ve el işlerini tanıttı. Beylikdüzü Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen etkinlikte halk, Hatay mutfağının zenginliklerini keşfetti.

24.12.2024 12:58  Güncelleme: 13:02
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Hatay'ın 15 farklı ilçesinden gelen esnaflar, yöresel lezzetlerini ve el işlerini Beylikdüzü'ne tanıttı.

2023 yılında Kahramanmaraş'ta gerçekleşen iki büyük depremin en çok yıkıma uğrattığı şehirlerden biri olan Hatay'ı ilk günden bu yana yalnız bırakmayan Beylikdüzü Belediyesi, desteklerini sürdürüyor. Belediye, Antakya Kültürünü Tanıtma Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle "Beylikdüzü Hatay Esnafıyla Tek Yürek" diyerek Hatay esnafını ilçe halkıyla buluşturdu. Kadın kooperatiflerinin de yer aldığı Hatay'ın 15 farklı ilçesinden gelen esnaflar, Barış Mahallesi Kapalı Pazaryeri'nde yöresel lezzetlerden el sanatlarına kadar çeşitli tezgahlar kurdu.

Başkan Çalık esnafı ziyaret etti

Alanı ziyaret ederek esnafla sohbet eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yöresel lezzetleri tatmayı da ihmal etmedi. Başkan Çalık, "Hepimizi derinden etkileyen depremin ikinci yılında, 'Beylikdüzü Hatay Esnafıyla Tek Yürek' diyerek Hatay esnafına nefes oluyoruz. Komşularım, birbirinden güzel lezzetlerin ve muazzam el sanatlarının yer aldığı tezgahları, 25 Aralık tarihine kadar ziyaret edebilirler" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beylikdüzü'nde Hatay Esnafı Yöresel Lezzetleri Tanıttı - Son Dakika

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